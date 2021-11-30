Признайся в добром деле!

30 ноября 2021 года во всех регионах России проводится благотворительная акция #ЩедрыйВторник, приуроченная к Международному дню благотворительности.

Как все начиналось. Идея Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник (#Giving Tuesday) появилась в 2012 году и с тех пор получила распространение в более чем 70 странах мира. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические юридические и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.

В общей сложности в период 2016-2020 гг. к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 4 тыс. организаций из всех регионов страны, которые провели тысячи благотворительных событий от Калининграда до Камчатки.

Как вы можете принять участие в #ЩедромВторнике

1. Поучаствуйте в ежегодном конкурсе «Щедрая история». Расскажите свою историю о проявлении доброты или благотворительности.

2. Признайтесь в совершении доброго дела вместе с проектом «Неделя признаний»

3. Поделитесь результатами на сайте проекта, чтобы ваш успешный опыт смог попасть в сборник лучших идей.

Форматы и цели участия могут быть самыми разными: волонтерской или фандрайзинговой акцией, онлайн-концертом, пожертвованием, лекцией или просто постом в социальных сетях на тему благотворительности с хэштегом #ЩедрыйВторник. Главное, не оставаться в стороне!

Отчеты о проведенных мероприятиях в рамках #ЩедрогоВторника, пошаговые инструкции для проведения мероприятий, а также обучающие вебинары размещены в разделе «Идеи и инструменты» на официальном сайте инициативы, доступном по адресу: https://www.givingtuesday.ru/ideas-tools.