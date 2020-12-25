25.12.2020
17:15
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Экономика

Призером акции к 55-летию Энергосбыта стала Лариса Парникова

В Центре обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» 22 декабря вручен приз акции «55-й посетитель». Обладателем сертификата на оплату коммунальных услуг, поставляемых энергокомпанией, номиналом в одну тысячу рублей стала  Лариса Парникова.

Приз вручила ведущий инженер Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Ирина Водоморина.

Для Ларисы Парниковой, неработающей пенсионерки, сертификат стал приятным сюрпризом. Удача улыбнулась Ларисе Васильевне в канун ее дня рождения.

В этом году исполнилось 55 лет Энергосбыту ПАО «Якутскэнерго». В честь знаменательной даты 22 числа каждого месяца – 22 декабря профессиональный праздник День энергетика – решено отмечать 55 клиента Центра обслуживания потребителей, который оплачивает услуги ЖКХ. Призера определяют по порядковому номеру талона электронной очереди на оплату. 

Благодаря ответственному отношению потребителей к своим обязательствам по оплате потребленных энергоресурсов у Якутскэнерго есть возможность вовремя проводить энергоремонты, обеспечивать бесперебойным энергоснабжением.

Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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