Призером акции к 55-летию Энергосбыта стала Лариса Парникова

В Центре обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» 22 декабря вручен приз акции «55-й посетитель». Обладателем сертификата на оплату коммунальных услуг, поставляемых энергокомпанией, номиналом в одну тысячу рублей стала Лариса Парникова.

Приз вручила ведущий инженер Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Ирина Водоморина.

Для Ларисы Парниковой, неработающей пенсионерки, сертификат стал приятным сюрпризом. Удача улыбнулась Ларисе Васильевне в канун ее дня рождения.

В этом году исполнилось 55 лет Энергосбыту ПАО «Якутскэнерго». В честь знаменательной даты 22 числа каждого месяца – 22 декабря профессиональный праздник День энергетика – решено отмечать 55 клиента Центра обслуживания потребителей, который оплачивает услуги ЖКХ. Призера определяют по порядковому номеру талона электронной очереди на оплату.

Благодаря ответственному отношению потребителей к своим обязательствам по оплате потребленных энергоресурсов у Якутскэнерго есть возможность вовремя проводить энергоремонты, обеспечивать бесперебойным энергоснабжением.