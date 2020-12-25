Призером акции к 55-летию Энергосбыта стала Лариса Парникова
В Центре обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» 22 декабря вручен приз акции «55-й посетитель». Обладателем сертификата на оплату коммунальных услуг, поставляемых энергокомпанией, номиналом в одну тысячу рублей стала Лариса Парникова.
Приз вручила ведущий инженер Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Ирина Водоморина.
Для Ларисы Парниковой, неработающей пенсионерки, сертификат стал приятным сюрпризом. Удача улыбнулась Ларисе Васильевне в канун ее дня рождения.
В этом году исполнилось 55 лет Энергосбыту ПАО «Якутскэнерго». В честь знаменательной даты 22 числа каждого месяца – 22 декабря профессиональный праздник День энергетика – решено отмечать 55 клиента Центра обслуживания потребителей, который оплачивает услуги ЖКХ. Призера определяют по порядковому номеру талона электронной очереди на оплату.
Благодаря ответственному отношению потребителей к своим обязательствам по оплате потребленных энергоресурсов у Якутскэнерго есть возможность вовремя проводить энергоремонты, обеспечивать бесперебойным энергоснабжением.
+7 (999) 174-67-82