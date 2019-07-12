Приз передан победителю

Подарочный сертификат «ЯТЭК» на 1 тонну дизельного топлива был вручен победителю конных скачек на призы Главы ГО «город Якутск» Герману Янкову.

Компания «ЯТЭК» выступила одним из главных партнёров и спонсоров в рамках конных скачек на призы главы ГО «город Якутск», которые состоялись в Ус-Хатыне 29 июня во время празднования Ысыах Туймаады -2019.

Скакун Германа Янкова по кличке Беллатор на дистанции 4800 м. показал отличный результат, придя к финишу в пятерке сильнейших. Имя Германа Янкова хорошо знакомо любителям конных скачек: в последние три года он серьезно заявил о себе в качестве тренера в конном спорте. Его шесть лошадей стали чемпионами на различных дистанциях на республиканских скачках.

Приз победителю вручил первый заместитель генерального директора компании «ЯТЭК» Олег Мадудов. Поздравляем Германа Георгиевича с победой, желаем ему дальнейших побед и успехов!