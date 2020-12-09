Приз от Айсена Николаева

Фотоконкурс «Моя Зимняя Якутия 2020», который объявил глава Якутии, имел большой успех. В самом начале ноября Николаев призвал якутян делиться зимней сказкой со всем миром, выкладывая фотографии на своих страницах в соцсетях. Конкурс удался! Зимняя Якутия прекрасна! Сам же глава отметил одного автора, для которого подготовил свой приз. View this post on Instagram A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

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