Приюты для бродяжек и повышение зарплаты ветеринарам

В Якутии принята Стратегия развития государственной ветеринарной службы.

На заседании Стратегического совета при Правительстве РС(Я) 13 января премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко рассмотрел Стратегию развития государственной ветеринарной службы в РС(Я) до 2030 года.

Проект документа представил руководитель Департамента ветеринарии РС(Я) Петр Петров. С содокладом выступил руководитель Центра стратегических исследований при Главе РС(Я) Игорь Николаев. Данную стратегию планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе (2022 — 2026 г.) будет проведена трансформация государственной ветеринарной службы. В рамках этой работы планируется реализовать долгосрочные проекты по оснащению лекарственными средствами и препаратами ветеринарного применения, создать резерв материальных ресурсов и противоэпизоотические отряды для ликвидации чрезвычайных ситуаций, построить приюты для животных без владельцев, увеличить заработную плату ветеринарных специалистов и привести штатную численность к научно-обоснованной.

На втором этапе (2027 — 2030 г.) планируется устойчивое развитие государственной ветеринарной службы, проведение капитального ремонта и строительства новых зданий, оснащение лабораторным оборудованием, обновление парка транспортных средств, развитие сети ветеринарных клиник.

Председатель Правительства поручил Департаменту ветеринарии Республики Саха (Якутия) внести в план работы подготовку нормативных правовых актов в отношении контроля регулирования численности собак и повышения ответственности владельцев.

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