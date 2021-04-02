Приятный сюрприз от «Камелька»!

Ну вот и настал наконец самый долгожданный весенний месяц!

«Открывающий», «согреваемый солнцем», «месяц Афродиты»-так переводится апрель. И мы тоже хотим поделиться теплом, весной и красотой с вами, наши дорогие покупатели, чтобы эта весна стала самой яркой и уютной! 🥰



Выбирайте «Камелёк» весь апрель, а мы подарим вам…..дерево! Да непростое, а золотое! Точнее, самое денежное. 🏻

Толстянка (денежное дерево) в доме является хорошей приметой. Она заряжает положительной энергетикой окружающее пространство и притягивает финансовое благополучие .

Ну а посуда «Камелек» в доме- это услада для глаз, теплые семейные ужины и уютные завтраки, всегда уместный и желанный подарок!



Приходите к нам каждый день с 10:00 до 19:00 по адресам:

Пр.Ленина 36

ТРК ТУЙМААДА 1 этаж

ТЦ «Айсберг» 2 этаж



°Акция действует при покупке от 1000 рублей.