02.04.2021
09:00
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Экономика

Приятный сюрприз от «Камелька»!

Ну вот и настал наконец самый  долгожданный весенний месяц!😍😍😍
«Открывающий», «согреваемый солнцем», «месяц Афродиты»-так переводится апрель.🌞🌝 И мы тоже хотим поделиться теплом, весной и красотой с вами, наши дорогие покупатели, чтобы эта весна стала самой яркой и уютной!😍🌷🥰🌿❤

Выбирайте «Камелёк» весь апрель, а мы подарим вам…..дерево!🌱😱 Да непростое, а золотое! Точнее, самое денежное. 🙌🏻

Толстянка (денежное дерево) в доме является хорошей приметой. 🌱Она заряжает положительной энергетикой окружающее пространство и притягивает финансовое благополучие💫.

Ну а посуда «Камелек» в доме- это услада для глаз, теплые семейные ужины и уютные завтраки, всегда уместный и желанный подарок!

Приходите к нам каждый день с 10:00 до 19:00 по адресам:
🔅Пр.Ленина 36
🔅ТРК ТУЙМААДА 1 этаж
🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж

°Акция действует при покупке от 1000 рублей.

Источник: На правах рекламы.
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+7 (999) 174-67-82
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