Приятные сюрпризы для автомобилистов Якутска!

Автозаправочные станции АО «Саханефтегазсбыт» — это комплексы, на которых клиенты могут получить высококачественное топливо. Одно из ключевых достоинств станций собственной сети компании — бесплатные дополнительные услуги.

С 1 сентября у автолюбителей города Якутска и гостей столицы появилась возможность воспользоваться на всех АЗС пылесосом экспресс-чистки, работающем в режиме самообслуживания и пунктами для проверки и подкачки шин, которые оборудованы манометрами и насосами.

Кроме того, АО «Саханефтегазсбыт» запустил еженедельную акцию «Канистра бензина каждую неделю». Первый праздничный розыгрыш 25-литровой канистры бензина начнется 6 сентября в 17.00 в прямом эфире в социальной сети Instagram. Акция завершится 27 декабря 2019 года.

Участник должен заправить свой автомобиль любым видом бензина или дизельного топлива от 20 литров на АЗС АО «Саханефтегазсбыт», расположенных в городе Якутске и поселке Жатай. Затем разместить фотографию с чеком на официальной инстаграм-странице: @sakhaneftegazsbyt_official_ с указанием хештэга: #я_выбираю_снгс и поставить порядковый номер. Участник должен быть подписан на страницу: sakhaneftegazsbyt_official_

Напомним, что собственная сеть АЗС включает в себя 99 станций по всей Якутии, на которых планомерно устанавливаются современные автоматические терминалы самообслуживания с возможностью приема любых банковских карт, наличных денежных средств, бесконтактных методов платежа. АО «Саханефтегазсбыт» — партнер независимого оператора топливных карт в России и Восточной Европе «Петрол плюс», сеть которой принимает топливные карты на более чем 13 000 тысяч АЗС. Информация о сети АЗС АО «Саханефтегазсбыт», бесплатных услугах размещена на официальном сайте саханефтегазсбыт.рф и в справочнике 2ГИС.