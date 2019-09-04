04.09.2019
12:23
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Экономика

Приятные сюрпризы для автомобилистов Якутска!

Автозаправочные станции АО «Саханефтегазсбыт» — это комплексы, на которых клиенты могут получить высококачественное топливо.  Одно из ключевых достоинств станций собственной сети компании — бесплатные дополнительные услуги. 

С 1 сентября у автолюбителей города Якутска и гостей  столицы появилась возможность воспользоваться на всех АЗС пылесосом экспресс-чистки, работающем в режиме самообслуживания и пунктами для проверки и подкачки шин, которые оборудованы манометрами и насосами.

Кроме того, АО «Саханефтегазсбыт»  запустил еженедельную акцию  «Канистра бензина каждую неделю». Первый праздничный розыгрыш 25-литровой канистры бензина начнется 6 сентября в 17.00 в прямом эфире в социальной сети Instagram.  Акция завершится 27 декабря 2019 года.

Участник должен заправить свой автомобиль любым видом бензина или дизельного топлива от 20 литров на АЗС АО «Саханефтегазсбыт», расположенных в городе Якутске и поселке Жатай. Затем  разместить фотографию с чеком на официальной инстаграм-странице: @sakhaneftegazsbyt_official_ с указанием хештэга: #я_выбираю_снгс и поставить порядковый номер. Участник должен быть подписан на страницу: sakhaneftegazsbyt_official_

Напомним, что собственная сеть АЗС включает в себя 99 станций по всей Якутии, на которых планомерно устанавливаются современные автоматические терминалы самообслуживания с возможностью приема любых банковских карт, наличных денежных средств, бесконтактных методов платежа.  АО «Саханефтегазсбыт» — партнер независимого оператора топливных карт в России и Восточной Европе «Петрол плюс», сеть которой принимает топливные карты на более чем 13 000 тысяч АЗС. Информация о сети АЗС АО «Саханефтегазсбыт», бесплатных услугах размещена на официальном сайте саханефтегазсбыт.рф  и в справочнике 2ГИС.

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».
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