Приятные новости из Верхневилюйского улуса

Исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Верхневилюйском улусе Спиридон БОРБУЕВ на своей инстаграм-странице поделился приятной новостью:

«На днях Ботулунская СОШ и Харбалахская СОШ им. Н.Г.Золотарева-Якутского получили новые школьные автобусы марки ГАЗель. Машины полностью соответствуют требованиям безопасности. Проект реализуется в рамках партийного проекта ЕДИНОЙ РОССИИ «Школьный автобус». Желаю всем детям успехов в учёбе, педагогическому составу плодотворной работы!»

Теперь добираться до районного центра и в другие населенные пункты школьникам будет проще. Новенькие «Газели» будут развозить детишек на школьные олимпиады, конкурсы, конференции и соревнования. Новым транспортом будет обеспечена перевозка более 200 учащихся.

Мы связались со Спиридоном Борбуевым, и он поведал нам о радостной новости:

«Благодаря Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ программа «Школьный автобус» работает по всей стране. Верхневилюйский улус за последнюю пару лет получил 14 автомобилей. Очередные 2 «Газели» стали настоящим подарком для школьников и педагогов. Автомобили повышенной проходимости предназначены для наших дорог. Село Ботулу находится на отдалении 100 с лишним километров от районного центра, Харбалах – 40 километров. В Верхневилюйском улусе осталось получить школьный транспорт еще для девяти школ. Независимо от того, как далеко проживают наши школьники от улусного центра, нужно чтобы они имели равную возможность приехать в Верхневилюйск, или Якутск на олимпиады, творческие и спортивные мероприятия, экскурсии».

Директор средней школы из с. Ботулу Александр ВАСИЛЬЕВ с радостью отметил: «Учащиеся нашей школы участвуют во многих конкурсах, олимпиадах, НПК и всегда занимают призовые места. Мальчики увлекаются техническими дисциплинами и интересы у них соответствующие. А сборная команда по волейболу среди девочек всего Верхневилюйского улуса состоит из нашей школы, поэтому мы часто ездим на районные и республиканские соревнования. Ранее всегда сталкивались с проблемой транспорта, теперь она уже решена».

Директор Харбалахской школы им. Н.Г.Золотарева-Якутского Васмар РУФОВ прокомментировал пополнение транспорта так:

«Наличие собственного транспорта очень актуально. Воспитанникам нашей школы будет легче и удобнее на школьном транспорте передвигаться по улусу и близлежащим наслегам, участвуя в соревнованиях, конкурсах. Для нас это новые возможности, мы очень признательны за заботу. Огромное спасибо от имени педагогов, родителей и детей».

Как отметил Спиридон Борбуев, на данный момент в Верхневилюйском улусе свыше 1,5 тысяч детей проживают в отдаленных селах и деревнях. Наличие в каждой школе собственного транспорта для перевозки детей помогает вести образовательную и воспитательную деятельность более качественно и доступно. Автомобили марки «Газель» оснащены ремнями безопасности, навигационными системами ГЛОНАСС, тахографами и отвечают современным требованиям, которые предъявляются к перевозке юных пассажиров.