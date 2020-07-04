Приятного аппетита! Где открылись летние веранды?

Со 2 июля по указу главы Якутии возобновилась деятельность летних веранд кафе и ресторанов при соблюдении условий социального дистанцирования не менее 1,5 метров между столами. Заведения общественного питания будут работать с 8 часов утра до 00.00 часов.

Напоминаем, все санитарно-эпидемиологические требования направлены на обеспечение безопасности граждан. Их нельзя игнорировать. Надеемся, что как предприниматели, так и посетители будут со всей ответственностью соблюдать санитарные правила.

Заведения Якутска готовы к открытию летних веранд. Публикуем список тех, кто уже принимает гостей и собирается это сделать в ближайшие дни.

Летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания