Приятного аппетита! Где открылись летние веранды?
Со 2 июля по указу главы Якутии возобновилась деятельность летних веранд кафе и ресторанов при соблюдении условий социального дистанцирования не менее 1,5 метров между столами. Заведения общественного питания будут работать с 8 часов утра до 00.00 часов.
Напоминаем, все санитарно-эпидемиологические требования направлены на обеспечение безопасности граждан. Их нельзя игнорировать. Надеемся, что как предприниматели, так и посетители будут со всей ответственностью соблюдать санитарные правила.
Заведения Якутска готовы к открытию летних веранд. Публикуем список тех, кто уже принимает гостей и собирается это сделать в ближайшие дни.
Летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания
|1
|Кафе «Озода»
|Ул. Жорницкого д.3
|2
|летнее кафе «Крыша»
|Ул. Кальвица, 14/1а
|3
|летнее кафе «Тамара»
|Ул. Дзержинского, 52/2
|4
|ресторан «Китчен»
|Ул. Губина 39
|5
|ресторан «Панда и журавль»
|Ул. Богатырева 8
|6
|Ресторан «МАХТАЛ»
|Ул. Кирова, 2,
|7
|Кафе «БАЗИЛИК»
|Ул. Пояркова 14
|8
|летняя веранда «Трэвелс Кофе»
|Ул. Пояркова 23
|9
|летняя веранда «Шашлыкофф»
|Ул. Октябрьская 20/1
|10
|Кафе «Smalltalk bar»
|Ул. Кирова 4/2
|11
|Летняя веранда «Buruo»
|Ул. Глухой переулок 1а
|12
|Ресторан «Барашек»
|Ул. Губина 1а
|13
|Летняя веранда «Mojito Lounge Bar»
|Ул. Петра Алексеева 60/3
|14
|Летняя веранда «Дикая утка»
|Ул. Чернышевского 20
|15
|Летняя веранда «МАМА ГАТА»
|202 мкрн 1а
|16
|Летняя веранда «Тамерлан»
|Пр. Ленина 8а
|17
|Ресторан «Альпрана»
|Пр. Ленина 9/2
|18
|Ресторан «Бекетов»
|Пр. Ленина 23
|19
|Пекарня «Bon Ami»
|Ул. Ярославского 22/1
|20
|Этнографический комплекс «Чочур Муран»
|Вилюйский тракт 7 км, 5
|21
|Летняя веранда «Полярная звезда»
|Пр. Ленина 24
|22
|Летняя веранда «Трапеза»
|Ул. Орджоникидзе 5
Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх