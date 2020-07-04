04.07.2020
15:05
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Якутск

Приятного аппетита! Где открылись летние веранды?

Со 2 июля по указу главы Якутии возобновилась деятельность летних веранд кафе и ресторанов при соблюдении условий социального дистанцирования не менее 1,5 метров между столами. Заведения общественного питания будут работать с 8 часов утра до 00.00 часов. 

Напоминаем, все санитарно-эпидемиологические требования направлены на обеспечение безопасности граждан. Их нельзя игнорировать. Надеемся, что как предприниматели, так и посетители будут со всей ответственностью соблюдать санитарные правила.

Заведения Якутска готовы к открытию летних веранд. Публикуем список тех, кто уже принимает гостей и собирается это сделать в ближайшие дни.

Летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания

1Кафе «Озода»Ул. Жорницкого д.3
2летнее кафе «Крыша»Ул. Кальвица, 14/1а
3летнее кафе «Тамара»Ул. Дзержинского, 52/2
4ресторан «Китчен»Ул. Губина 39
5ресторан «Панда и журавль»Ул. Богатырева 8
6Ресторан «МАХТАЛ»Ул. Кирова, 2,
7Кафе «БАЗИЛИК»Ул. Пояркова 14
8летняя веранда «Трэвелс Кофе»Ул. Пояркова 23
9летняя веранда «Шашлыкофф»Ул. Октябрьская 20/1
10Кафе «Smalltalk bar»Ул. Кирова 4/2
11Летняя веранда «Buruo»Ул. Глухой переулок 1а
12Ресторан «Барашек»Ул. Губина 1а
13Летняя веранда «Mojito Lounge Bar»Ул. Петра Алексеева 60/3
14Летняя веранда «Дикая утка»Ул. Чернышевского 20
15Летняя веранда «МАМА ГАТА»202 мкрн 1а
16Летняя веранда «Тамерлан»Пр. Ленина 8а
17Ресторан «Альпрана»Пр. Ленина 9/2
18Ресторан «Бекетов»Пр. Ленина 23
19Пекарня «Bon Ami»Ул. Ярославского 22/1
20Этнографический комплекс «Чочур Муран»Вилюйский тракт 7 км, 5
21Летняя веранда «Полярная звезда»Пр. Ленина 24
22Летняя веранда «Трапеза»Ул. Орджоникидзе 5
Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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