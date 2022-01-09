Прививка не гарантирует полноценный иммунитет к инфекции, однако…- якутский пульмонолог

Главный внештатный пульмонолог республиканского Минздрава Аграфена АРГУНОВА в комментарии телеканалу «Якутия 24» отметила, что основная цель вакцинации от новой коронавирусной инфекции состоит в снижении показателя смертности.

«С начала пандемии вопросов относительно вакцинации было много, однако сейчас уже сформировалось однозначное мнение: вакцинация и ревакцинация через полгода-года в первую очередь влияют на снижение показателя смертности он новой коронавирусной инфекции», — рассказала она.

Как подчеркнула Аграфена Аргунова, прививка не гарантирует полноценный иммунитет к инфекции, однако значительно меняет форму болезни. Как правило, у вакцинированных она протекает в легкой форме. По словам главного пульмонолога, те, кто сейчас попадает в реанимационные отделения с диагнозом COVID-19, не прошли вакцинацию ни одним компонентом.

«Самое убедительное в вакцинации сегодня то, что привитый медперсонал практически не болеет, встречаются лишь единичные случаи. Привитых медиков сегодня не изолируют, они ходят на работу и возвращаются к своим семьям, даже работая в красной зоне», — сообщила Аграфена Аргунова.

По ее словам, поменялось и отношение населения к вакцинации от COVID-19. «Радует, что якутяне все больше понимают необходимость и важность вакцинации и ревакцинации», — заключила специалист.

По последним данным первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,62% взрослых жителей республики. Среди лидеров по вакцинации – Нижнеколымский, Аллаиховский, Среднеколымский, Момский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.