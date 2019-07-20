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20 июля 2019, 13:12
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Приветствие Айсена Николаева

Уважаемые гости и участники межрегионального совещания «Лидеры цифрового развития Российской Федерации»!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно приветствую вас на гостеприимной якутской земле.

Цифровизация охватывает все сферы нашей жизни, а информационные технологии и инновационные решения являются необходимой основой для активного социально-экономического развития регионов. Современные экономические реалии диктуют новые требования к методам государственного управления, нацеленного на улучшение качества жизни людей.

Правительством Российской Федерации ведется интенсивная работа по реализации государственной программы «Цифровая экономика» и устранению цифрового неравенства в стране. В силу своих географических и климатических особенностей, Якутия является тем регионом, который наиболее заинтересован в цифровой трансформации во всех сферах жизнедеятельности – в экономике, в социальной сфере, в государственном и муниципальном управлении. Сегодня Якутия является лидером цифрового развития среди субъектов Дальнего Востока. Благодаря современным технологиям мы стремимся оптимизировать производственные процессы, сокращать расходы, повысить эффективность госуправления.

Быть регионом, где проходит выездное межрегиональное совещание «Лидеры цифрового развития Российской Федерации» — это большая ответственность и в то же время большая возможность для наращивания имеющихся достижений, применения лучших цифровых решений и практик, разработки и реализации уникальных проектов. Уверен, что эта работа позволит республике задействовать все технологические и интеллектуальные ресурсы, послужит импульсом к повышению уровня цифровизации, а значит, и качества жизни населения. Наша задача – показать гостям и участникам межрегионального совещания все преимущества цифровой модели развития на примере Республики Саха (Якутия).

Уверен, что на межрегиональном совещании «Лидеры цифрового развития Российской Федерации» мы вместе с  представителями отраслевых федеральных министерств, крупными вендорами, IT и телекомоператорами, коллегами из регионов сможем обсудить пути развития цифровой экономики, выработать конкретные решения для цифровой трансформации, обменяться опытом и  своими наработками.

Желаю гостям и участникам успешной работы, плодотворных обсуждений и дискуссий, профессиональных успехов, осуществления творческих замыслов, благополучия и процветания!

Глава Республики Саха (Якутия)                              А.С. Николаев

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