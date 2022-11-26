26.11.2022
13:34
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Якутия
Видеопривет из Африки от врача, учившегося в Якутске
Дипломированный врач из Замбии, учившийся в Якутске Матеус Чуши — mathewschushi передаёт привет и рассказывает о жизни в Африке.
Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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