Приведены в соответствие законы об ограничениях розничной продажи алкоголя в регионе

В ходе тридцать седьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 28 апреля 2022 года народные депутаты республики рассмотрели во втором чтении проекты законов, касающихся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В рамках второго чтения рассмотрен проект регионального закона № 349-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)».

Законопроект был разработан по законодательной инициативе народных депутатов Республики Саха (Якутия) И.И. Григорьева, В.Н. Федорова во исполнение решения Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2020 года в целях приведения отдельных положений Закона Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 года 1248-3 № 51-V «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

По итогам голосования принят закон.

Рассмотрен проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в законодательные акты Республики Саха (Якутия), устанавливающие полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Республики Саха (Якутия)».

Законопроект разработан по законодательной инициативе народного депутата Республики Саха (Якутия) И.И. Григорьева и принят в первом чтении 14 декабря 2021 года.

Проектом закона в соответствие с федеральным законодательством приводятся законы Республики Саха (Якутия), устанавливающие полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Республики Саха (Якутия).

Федеральным законом oт 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 16 излагается в новой редакции. В частности абзац второй пункта 9 статьи 16 дополнен словами «за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

По итогам голосования принят закон.

Далее рассмотрен и поддержан проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлены ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, которые осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В настоящее время на федеральном уровне Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно данным изменениям уполномоченные органы государственной власти субъекта Российской Федерации в настоящий момент перестали обладать правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, которыми они обладали ранее.

В связи с изложенными новеллами законы субъектов Российской Федерации, регулирующие указанные вопросы, могут или были признаны утратившими силу. К примеру в Республике Саха (Якутия) в 156 населенных пунктах, где сейчас полный запрет на продажу алкогольной продукции могут появиться лжекафе и т.д. заведения общественного питания занимающиеся розничной продажей алкогольной продукции.

Таким образом, в частности, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, получают законное право продажи алкогольной продукции в жилых домах, добавив необходимый ОКВЭД и исполнив минимальные требования закона, необходимые для получения статуса по оказанию услуг общественного питания в целях реализации своей деятельности.

В связи с этим указанный законопроект вводит изменения, согласно которым власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вплоть до полного запрета при оказании услуг общественного питания в некоторых населенных пунктах.

Вводимые законопроектом меры, безусловно, в качестве главной цели преследуют снижение объема потребления алкоголя среди населения.

В связи с изложенным, настоящий проект федерального закона является актуальным и важным шагом в борьбе с распространением алкоголя среди населения.

По итогам голосования постановление принято.