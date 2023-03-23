23.03.2023
19:06
656
Происшествия
Присвоила деньги из кассы кооператива — из-за финансовых трудностей
По материалам проверки прокуратуры Мегино-Кангаласского района возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств
Специалист одного из сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, имея доступ к кассе дополнительного офиса кооператива из-за личных финансовых трудностей присвоила вверенные ей денежные средства — более 102 тыс. рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения Отделом МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии
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