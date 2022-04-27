Присуждены государственные премии Республики Саха (Якутия)

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О присуждении Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени И.Н. Барахова в области экономической, финансовой и инвестиционной политики»

О присуждении Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени И.Н. Барахова в области экономической, финансовой и инвестиционной политики

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08.09.2015 № 660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени И.Н.Барахова в области экономической, финансовой и инвестиционной политики, постановляю:

за вклад в социально-экономическое развитие и повышение благосостояния населения Республики Саха (Якутия), профессионализм и трудовые достижения в области экономической, финансовой и инвестиционной политики, многолетний плодотворный труд присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени И.Н. Барахова в области экономической, финансовой и инвестиционной политики и присвоить звание лауреата

ТОРГОВКИНОЙ Туйаре Афанасьевне, ветерану государственной службы, награжденной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженному экономисту Российской Федерации, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному работнику государственной статистики, город Якутск.

Глава

Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

21 апреля 2022 г.

№ 2401

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О присуждении Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А.Ойунского»

О присуждении Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А.Ойунского

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08.09.2015 № 660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А.Ойунского, постановляю:

за значительный вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени П.А.Ойунского и присвоить звание лауреата

БАГЫНАНОВОЙ Зое Петровне, артистке драмы автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр им. П.А. Ойунского», заслуженной артистке Якутской АССР, народной артистке Республики Саха (Якутия).

Глава

Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

21 апреля 2022 г.

№ 2400

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О присуждении Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в области государственного строительства»

О присуждении Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в области государственного строительства

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в области государственного строительства, постановляю:

за особые заслуги в становлении и укреплении государственности Республики Саха (Якутия), значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), многолетнюю безупречную государственную службу и плодотворную общественно-политическую деятельность присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в области государственного строительства и присвоить звание лауреата

ЯКОВЛЕВУ Макару Макаровичу, профессору, заведующему кафедрой «Уголовное право и процесс» юридического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», кавалеру ордена «Знак Почета», заслуженному юристу Российской Федерации, почетному работнику Прокуратуры Российской Федерации, почетному работнику сферы образования Российской Федерации, город Якутск.

Глава

Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

21 апреля 2022 г.

№ 2399