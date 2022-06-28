Присуждена премия главы Якутии в области детской литературы

Айсен Николаев присудил премию главы Республики Саха (Якутия) имени Н.Е. Мординова — Амма Аччыгыйа в области детской литературы за 2021 год Лидии Тарасовой, доценту Медицинского института Северо-Восточного федерального университета за ряд произведений для детей и юношества, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.



Лидия Тарасова является амбассадором сетевого проекта библиотек Республики Саха (Якутия) «Читаем все». Проект, стартовавший в 2020 году, собрал лучшие практики по продвижению северной книги в мировом пространстве, построен на осознании того, что книга на Севере – больше, чем просто художественное произведение: она кочует вместе с оленеводами и является незаменимым другом в кочевых школах, выступает добрым собеседником в бескрайнем белом безмолвии, удаленном от людей на тысячи километров.

Напомним, что Якутия в 2021 году победила во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». Ключевой заявкой Республики Саха (Якутия) на подтверждение статуса самого читающего региона стал проект «Пространство чтения Арктики». Это направление сетевого республиканского проекта библиотек Якутии «Читаем все».

Глава Якутии Айсен Николаев ранее отмечал, что статус «Самый читающий регион» говорит о том, что в республике есть особый духовный ресурс для динамичного развития. Особое внимание в Якутии уделяется развитию национальной литературы, популяризации языков коренных народов.