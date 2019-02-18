Приставки для приема цифрового ТВ будут доступны

Минкомсвязь, «Почта России» и крупные ритейлеры — группа «М.Видео-Эльдорадо» и DNS — подписали меморандум об обеспечении россиян приставками для приема цифрового телевидения, в том числе по цене до 1 тыс. руб. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин подчеркнул, что меморандум является открытым, поэтому к нему могут присоединиться и другие ритейлеры, в том числе региональные.

Документ направлен на организацию перехода с аналогового на цифровое эфирное телевизионное вещание, которое в Якутии запланировано на 3 июня 2019 года. Меморандум в том числе предусматривает, что в течение 14 дней покупатели смогут бесплатно обменять приобретенное оборудование, если оно не подошло по каким-либо техническим параметрам.

Торговые точки участников Меморандума будут отмечены специальными информационными знаками, которые разместят на входе, кассах и в других, заметных для покупателей местах.

Уже сегодня 95 % якутян могут получать сигнал в цифре в рамках первого и второго мультиплексов (1-20 канал). Жители республики, проживающие вне зоны цифрового вещания, могут подключиться к бесплатным пакетам спутникового телевидения операторов «Орион» и «НТВ-ПЛЮС», сообщает Мининноваций РС (Я).

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02 или на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ