09.08.2022
12:24
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Красота & Здоровье

Присоединяйтесь к open-air «Профилактика болезней сердца и сосудов»

10 августа в 11 ч. приглашаем вас и ваших близких в Парк на БЕСПЛАТНОЕ обследование и лекцию врача-кардиолога «Профилактика болезней сердца и сосудов». 
Эта экспресс-программа позволит вам сэкономить время и оценить состояние вашего здоровья и выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний.


Консультацию проведут: невролог, офтальмолог, терапевт, то есть узкие специалисты, к которым проблематично попасть на прием в будние дни.
Что входит в обследование:
 — Оценка антропометрических данных: рост, вес определение индекса массы тела; 
 — Анализ крови на сахар,
 — Оценка функции внешнего дыхания (спирометрия);
 — Измерение артериального давления, оценка насыщения артериальной крови кислородом, частоты сердечных сокращений с помощью пульсоксиметра. 
Ждем вас  с 11 до 15 ч, по адресу: г. Якутск, Лесная библиотека Парка культуры и отдыха.
По результатам обследования квалифицированные врачи делают заключение о состоянии здоровья человека, устанавливают факторы риска.

Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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