09.08.2022
12:24
199
Красота & Здоровье
Присоединяйтесь к open-air «Профилактика болезней сердца и сосудов»
10 августа в 11 ч. приглашаем вас и ваших близких в Парк на БЕСПЛАТНОЕ обследование и лекцию врача-кардиолога «Профилактика болезней сердца и сосудов».
Эта экспресс-программа позволит вам сэкономить время и оценить состояние вашего здоровья и выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний.
Консультацию проведут: невролог, офтальмолог, терапевт, то есть узкие специалисты, к которым проблематично попасть на прием в будние дни.
Что входит в обследование:
— Оценка антропометрических данных: рост, вес определение индекса массы тела;
— Анализ крови на сахар,
— Оценка функции внешнего дыхания (спирометрия);
— Измерение артериального давления, оценка насыщения артериальной крови кислородом, частоты сердечных сокращений с помощью пульсоксиметра.
Ждем вас с 11 до 15 ч, по адресу: г. Якутск, Лесная библиотека Парка культуры и отдыха.
По результатам обследования квалифицированные врачи делают заключение о состоянии здоровья человека, устанавливают факторы риска.
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.08.2022
0
57
09.08.2022
0
96
09.08.2022
0
122
09.08.2022
0
123
09.08.2022
0
249
09.08.2022
0
177
09.08.2022
0
525
09.08.2022
0
639
09.08.2022
0
531
09.08.2022
0
218
09.08.2022
0
153
09.08.2022
0
393
09.08.2022
0
202
09.08.2022
0
282
09.08.2022
0
458
09.08.2022
0
145
09.08.2022
0
415
09.08.2022
0
261
09.08.2022
0
1151
09.08.2022
0
212
09.08.2022
0
1033
09.08.2022
0
590
09.08.2022
0
3269
08.08.2022
1
1686
08.08.2022
0
409
08.08.2022
1
759
08.08.2022
0
2574
08.08.2022
0
1273
08.08.2022
0
3404
08.08.2022
0
1053
08.08.2022
0
940
08.08.2022
0
665
08.08.2022
1
758
08.08.2022
0
740
08.08.2022
0
461
08.08.2022
0
547
08.08.2022
0
1004
08.08.2022
0
462
08.08.2022
0
936
08.08.2022
1
1100
08.08.2022
0
2016
08.08.2022
0
1547
08.08.2022
1
441
08.08.2022
0
456
08.08.2022
0
5089
08.08.2022
0
1708
08.08.2022
0
472
08.08.2022
0
1483
08.08.2022
0
364
08.08.2022
0
570
08.08.2022
0
340
08.08.2022
0
335
08.08.2022
0
376
08.08.2022
0
358
08.08.2022
0
423
08.08.2022
0
2708
08.08.2022
0
331
ТОП НОВОСТИ
03.08.2022
Лучший комментарий
9
20091
04.08.2022
1
15127
04.08.2022
2
12005
04.08.2022
4
10409
08.08.2022
Лучший комментарий
3
9316
04.08.2022
0
8690
06.08.2022
0
7025
06.08.2022
0
6389
03.08.2022
2
6068
04.08.2022
0
6008
Добавить комментарий