Пришло время для масштабирования развития скороспелых отраслей в сельском хозяйстве!

Степанов Константин Максимович, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), профессор кафедры пищевой технологии и индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета, лучший научный руководитель агрошкол Арктики:

«Считаю, что Глава Якутии Айсен Николаев верно обратил внимание на развитие скороспелых отраслей в сельском хозяйстве, с целью обеспечения жителей качественными и натуральными продуктами питания. Национальные молочные и мясные продукты якутов являются традиционными продуктами питания, обеспечивающими потребность населения в питательных веществах в суровых условиях Якутии. Широкое внедрение якутских национальных молочных продуктов способно внести значительный вклад в программу обеспечения населения здоровым питанием. Поэтому сельхозтоваропроизводители должны уделить внимание на выпуск продукции специализированного назначения, в частности, для борьбы с дефицитом белков, жиров в организме, кальция, железа и других веществ, которые из-за современного рациона питания находятся в дефиците в нашем организме. Обобщая все вышеизложенное, следует заострить внимание на то, что в свете сложившихся тенденций технологии безотходного производства, переработки и хранения в сельскохозяйственном производстве в современном этапе являются актуальными и востребованными».