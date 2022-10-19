19.10.2022
16:04
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Происшествия

Пришла на свидание и украла деньги

В Среднеколымском районе совместное застолье обернулось кражей крупной суммы денег.

В дежурную часть ОМВД России по Среднеколымскому району обратился местный житель, который сообщил о том, что из его квартиры похищены 40 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 35-летняя женщина.

Полиция установила, что вечером к заявителю в гости пришла знакомая. Они вместе распивали спиртное. Вскоре хозяин квартиры отлучился, а подозреваемая в это время похитила 40 тысяч рублей и скрылась. 5 000 рублей злоумышленница успела потратить на алкоголь, а похищенные 35 000 рублей изъяты.  

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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