19.10.2022
16:04
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Происшествия
Пришла на свидание и украла деньги
В Среднеколымском районе совместное застолье обернулось кражей крупной суммы денег.
В дежурную часть ОМВД России по Среднеколымскому району обратился местный житель, который сообщил о том, что из его квартиры похищены 40 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 35-летняя женщина.
Полиция установила, что вечером к заявителю в гости пришла знакомая. Они вместе распивали спиртное. Вскоре хозяин квартиры отлучился, а подозреваемая в это время похитила 40 тысяч рублей и скрылась. 5 000 рублей злоумышленница успела потратить на алкоголь, а похищенные 35 000 рублей изъяты.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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