Пришел в гараж, а там…

В отдел МВД по Алданскому району обратился 53-летний местный житель с сообщением об угоне автомобиля марки «Toyota Isis» из его гаража. Как пояснил заявитель, он поставил автомашину в гараж на ночь, а ранним утром обнаружил, что ворота приоткрыты, а автомобиль угнан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками ДПС угнанный автомобиль был обнаружен в кювете с вмятиной на бампере. Вскоре был задержан подозреваемый.

Им оказался 30-летний, ранее неоднократно судимый мужчина, прибывший в Алдан в феврале из Забайкалья на заработки. По словам задержанного, накануне вечером после выпитого спиртного проходил мимо гаража потерпевшего и заметил отсутствие замка на воротах.

«Мужчина открыл внутренний засов ворот и проник внутрь. Ключи от замка зажигания находились в салоне автомобиля. На угнанной автомашине он поехал кататься, но не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. После того как он не смог вытащить машину из кювета, он увидел патрульный автомобиль ДПС и попытался скрыться, но он был задержан полицейскими» — говорится в сообщении.

По факту угона было возбуждено уголовное дело.