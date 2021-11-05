05.11.2021
15:46
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Спорт

Приседаний много не бывает! 😂💪🔥

Ребята из @ys3_tymsyy  выложили на своей странице инстаграм огненный фрагмент нехилой тренировочки! 🔥Молодой человек во время работы нашел время для супер приседов!  

На работе во время перерыва тренируется. 🏃🏻‍♂️🏋🏻‍♂️

«Занимайтесь спортом, за ЗОЖ» — говорит. 🙌

В здоровом теле здоровый дух! 🙏💯 – подписали @ys3_tymsyy 

Мы считаем, что парень нереально крутой!

А как вам такой вариант тренировки?

Источник: Инстаграм @ys3_tymsyy
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