13.10.2021
10:50
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Коронавирус

Прирост: за сутки — плюс 18 случаев

На 13.10.2021 г. выявлено 263 новых случая коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 142 случая,

-Мегино-Кангаласский, Намский районы по 11 случаев,

-Алданский, Усть-Алданский районы по 9 случаев,

-Ленский район – 8 случаев,

-Амгинский район – 7 случаев,

-Мирнинский, Нерюнгринский, Томпонский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 6 случаев,

-Нижнеколымский район – 5 случаев,

-Верхневилюйский, Сунтарский, Таттинский районы по 4 случая,

-Булунский, Вилюйский, Жиганский, Кобяйский районы по 3 случая,

-Верхоянский, Горный, Эвено-Бытантайский районы по 2 случая,

-Аллаиховский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 5 300 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 527 946 тестов.

Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Brief
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