Прирост: за сутки — плюс 18 случаев

На 13.10.2021 г. выявлено 263 новых случая коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 142 случая, -Мегино-Кангаласский, Намский районы по 11 случаев, -Алданский, Усть-Алданский районы по 9 случаев, -Ленский район – 8 случаев, -Амгинский район – 7 случаев, -Мирнинский, Нерюнгринский, Томпонский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 6 случаев, -Нижнеколымский район – 5 случаев, -Верхневилюйский, Сунтарский, Таттинский районы по 4 случая, -Булунский, Вилюйский, Жиганский, Кобяйский районы по 3 случая, -Верхоянский, Горный, Эвено-Бытантайский районы по 2 случая, -Аллаиховский район – 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 5 300 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 527 946 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Brief

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