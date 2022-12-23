23.12.2022
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Погода
Природный сюрприз: В Якутске всего -28°
На западе, центре, востоке небольшой, местами умеренный снег. Порывистый ветер в Анабарском, Булунском районах до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -33-38°, на западе, по нижней Лене, местами в центральных районах -40-45°, на юго-востоке, Колыме -23-28°, днем -28-33°, местами -33-38°, на юго-востоке, Колыме -18-23°.
В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 1-5 м/с. Температура ночью -31-33°, днем -28-30°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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