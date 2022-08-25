Природный пожар тушат в Среднеколымском улусе

Спасатели Службы спасения РС (Я) участвуют в борьбе с природным пожаром в Среднеколымском районе.

Осуществляется тушение при помощи ранцевых лесных огнетушителей, ручных инструментов. Проводится окарауливание кромки пожара.

В работах на данном природном пожаре задействованы спасатели Службы спасения РС (Я), работники ГПС РС (Я), сотрудники МЧС, представители лесопожарных формирований, местное население и 3 единицы техники.

С 20.08.2022 введен режим ЧС на территории муниципального образования «Мятисский 1-й наслег» в Среднеколымском районе.

Решением заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ под председательством заместителя министра МЧС России — заместителя председателя правительственной комиссии В.Н. Яцуценко от 18-19 июля 2022 года № 4 принято решение отнести ЧС в лесах, возникшую на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу: 44-74-76, по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или набрав «112».