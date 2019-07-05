Природные пожары в Верхоянском улусе сведут до минимума

Ситуация с пожарами в Верхоянском улусе стоит на особом контроле властей республики. В период спада зноя планируется ликвидировать как можно больше очагов возгораний, сообщает ЯСИА.

«Пожары продолжаются почти месяц. Есть вопросы, которые недоработаны», — заявил первый зампред Госкомобеспечения Иннокентий Андросов.

Прежде всего, собеседник агентства обратил внимание на исполнение протокола выездного совещания главы республики Айсена Николаева в Верхоянском районе:

«Мы говорим о тех направлениях, которые не завершены. Это, во-первых, оплата привлеченным местным жителям на тушение пожаров. Во-вторых, обеспечение горюче-смазочными материалами отдаленных поселений, где появились новые пожары».

По словам Андросова, сейчас главное — выбор дальнейшей тактики, исходя из того, что в республике установились прохладные дни. В Верхоянском улусе до наступления жарких дней и порывистых ветров нужно действовать так, чтобы максимально уменьшить очаги пожаров.

«В целом задача поставлена, наработки есть и, думаю, мы достигнем положительных результатов», — подчеркнул он.

По словам главы Верхоянского района Гаврила Чирикова, всего зафиксировано 28 термоточек. Сложная обстановка остается на территориях Табалахского, Сартанского и Дулгалахского наслегов. Из других поселений поступают сигналы о возобновлении горения в местах торфяников и мха.

«Активного горения лесов и кустарников не наблюдается, но фронт пожаров очень широкий, поэтому у нас есть опасения с изменением погоды: отсутствием осадков и повышением температуры», — сообщил он.

В настоящее время в Верхоянье температура воздуха снизилась на 10 градусов, местами ожидаются дожди и грозы. Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, наступление жаркой погоды до 30 градусов начнется уже со следующей недели в центральной части и на севере республики.