Кажется, природа решила дать передышку от жары жителям Якутска и Покровска. Так, сегодня утром в городах зафиксировали +18°. Самая высокая температура +25° в селе Теплый Ключ (Томпонский район), в Охотском Перевозе +24°, в Оймяконе, Ытык-Кюеле и Амге +23°, в Крест-Хальджае и Чурапче +22°. В Витиме, Олекминске и Верхневилюйске +13°. В Тикси, как всегда, прохладнее всех +4°, в Черском +6°, в Депутатском +8°, в Саскылахе +14°.

По всей территории местами кратковременные дожди, местами грозы, местами сильные дожди в центральных районах, юге, юго-западе, Кобяйском районах. Ветер умеренный, Олекминском, по нижней Лене и Арктических районах 15-18 м/с, при грозе порывистый ветер до 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью +16+21°, юго-западе, западе +10+15°, в Арктических районах на востоке +2+7°, по побережью -1,+4°. Днем +21+26°, при прояснении в центральных районах +27+32°, на юго-востоке +33+38°, на северо-востоке +17+22°, в Арктических районах +11+16°, по побережью +1+6°.

В Якутске кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с, при грозе порывистый ветер 15-18 м/с, днем +27+29°.