24.10.2022
15:57
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Природа

Природа продолжает удивлять: Еще одна порция удивительного явления

Природа продолжает удивлять своей красотой и непредсказуемостью. Сегодня жители Нюрбинского улуса наблюдали над рекой настоящую радугу. Очевидцы были в некоторой растерянности. Обычно это явление бывает после, что ни на есть, самого летнего дождя. А тут — на тебе: почти зимой, даже еще в мороз!

Лето среди зимы в Нюрбинском районе. Радуга 🌈 вышла. Любуйтесь.

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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