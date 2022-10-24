Природа продолжает удивлять: Еще одна порция удивительного явления

Природа продолжает удивлять своей красотой и непредсказуемостью. Сегодня жители Нюрбинского улуса наблюдали над рекой настоящую радугу. Очевидцы были в некоторой растерянности. Обычно это явление бывает после, что ни на есть, самого летнего дождя. А тут — на тебе: почти зимой, даже еще в мороз!

Лето среди зимы в Нюрбинском районе. Радуга 🌈 вышла. Любуйтесь.