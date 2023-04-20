20.04.2023
21:30
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Происшествия

Припарковался на тротуаре? Оштрафован

20 апреля инспекторы ГИБДД привлекли водителя автомашины РАВ4, создавшего помехи пешеходам, припарковав свой автомобиль на тротуаре возле дома № 22 ул. Октябрьская.
На данного автолюбителя вынесено постановление по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре). Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.



Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

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