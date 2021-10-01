Приостановлено действие школьных транспортных карт в Якутске

1 октября, состоялось очередное совещание городского оперативного штаба по организации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством главы города Якутска Евгения Григорьева.

С 30 сентября в Якутии усилены меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В городе Якутске, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, принято решение о приостановлении действия школьных транспортных карт со 2 по 8 октября включительно. Также бесплатный проезд приостанавливается для обучающихся с 1 по 4 классы.

«На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования переведены на дистанционную форму обучения. На данный момент работают только дошкольные учреждения», — сообщил заместитель начальника Управления образования г. Якутска Мирослав Афанасьев.

Напомним, в городе Якутске, в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями, временно приостановлен учебный процесс и внешкольные занятия в детских образовательных организациях с 1 по 11 (12) классы и образовательный процесс организован с использованием дистанционных технологий с 25 сентября по 8 октября включительно.