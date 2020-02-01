01.02.2020
17:51
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Экономика

Приостановлена продажа ж/д билетов на поезда из Нижнего Бестяха до Нерюнгри, отправляющиеся с 29.04

Временно приостановлена продажа проездных документов на пассажирские поезда № 327/328 «Нижний Бестях – Томмот»  и 323/324 «Томмот – Нерюнгри», а также на  вагоны беспересадочного сообщения АО «АК «ЖДЯ» по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск и Нижний Бестях — Хабаровск, отправляющиеся с 29 апреля 2020 года. 

«Такие меры приняты в связи с планируемым изменением расписания движения поездов из Нижнего Бестяха. Начиная с 1 мая, маршрут поезда Нижний Бестях – Нерюнгри планируется  продлить до Тынды, что позволит обеспечить удобные стыковки с поездами дальнего следования до Благовещенска и Хабаровска. Введение нового графика движения поездов значительно сократит время в пути в беспересадочных вагонах ЖДЯ, отправляющихся из Нижнего Бестяха» — уточнил начальник вагонно-пассажирской службы акционерной компании «Железные дороги Якутии»  Алексей Соколов.

О возобновлении продажи проездных документов будет сообщено дополнительно.

Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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