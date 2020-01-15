Приостановлена деятельность ресторана «Сунгари»

Судебные приставы Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в соответствии с решением суда приостановили деятельность ресторана «Сунгари» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С иском в суд обратился представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) с материалами об административном правонарушении по ст.6.6. КоАП. Суд признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Во исполнение требований исполнительного документа судебные приставы Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) выехали по месту нахождения объекта и опечатали заведение. Руководство общества с ограниченной ответственностью предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда. Сотрудники ФССП будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.