Приостановлена деятельность кафе «Noodlehouse»

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) при проведении внеплановой выездной проверки в кафе «Noodle house», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, д. 2а, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки в отношении кафе «Noodlehouse» явились приказы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (далее по тексту – Роспотребнадзор) о проведении проверок организаций торговли и общественного питания», о проведении в 2019 году внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по хранению, производству и реализации свинины, мяса птицы и продуктов их переработки и о проведении внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничные торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По факту выявленных нарушений в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в кафе «Noodle house», возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) материалы дела были направлены в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения дела по существу.

Решением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 25.07.2019 года вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности кафе «Noodle house» сроком на 60 суток.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) при проведении плановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных по адресу г. Якутск, ул. Челюскина, 59/2 «б», выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Решением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 26.07.2019 г. вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности хлебопекарни сроком на 60 суток.