Приостановлен личный прием и обслуживание налогоплательщиков до 04.02.2022

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, все налоговые органы республики приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах с 24.01.2022 по 04.02.2022 включительно.

В указанный период услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи будет осуществляться Удостоверяющим центром территориальных налоговых органов ФНС России в Республике Саха (Якутия).

Для получения услуги и прохождения процедуры идентификации, заявитель (ИП или законный представитель ЮЛ) должен лично предоставить в налоговый орган паспорт, СНИЛС и сертифицированный ключевой носитель (токен)

Получить услуги ФНС России и необходимую информацию можно дистанционно, пользуясь сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru:

«Обратиться в ФНС России»;

«Личные кабинеты» на сайте ФНС России;

«Часто задаваемые вопросы».

Организации и индивидуальные предприниматели имеют возможность взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица», «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке электронного документооборота.

В «Личном кабинете физического лица» можно уплатить налоговые платежи, узнать задолженность, получить ИНН, сведения об имеющихся банковских счетах, заполнить и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, обращаться в налоговые органы по любому интересующему вопросу.

Воспользоваться «Личным кабинетом физического лица» можно не только с помощью логина и пароля, полученного в налоговом органе, но и с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Подтвердить учётную запись Госуслуг можно онлайн — в веб-версиях или мобильных приложениях банков «Сбербанк», «ВТБ», «Тинькофф», «Почта Банк»

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-2222.

Прием входящей корреспонденции на бумажном носителе производится через боксы, размещенные на входе в налоговый орган. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте.

Надеемся на Ваше понимание!