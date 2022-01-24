24.01.2022
18:07
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Финансы

Приостановлен личный прием и обслуживание налогоплательщиков до 04.02.2022

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что  в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой  коронавирусной инфекции, все  налоговые органы республики  приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах с 24.01.2022 по 04.02.2022  включительно.

В указанный период услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи будет осуществляться Удостоверяющим центром территориальных налоговых органов ФНС России в Республике Саха (Якутия).

 Для получения услуги и прохождения процедуры идентификации, заявитель (ИП или законный представитель ЮЛ) должен лично предоставить в налоговый орган паспорт, СНИЛС  и сертифицированный ключевой носитель (токен)

Получить услуги ФНС России и необходимую информацию можно дистанционно, пользуясь сервисами на официальном сайте  ФНС России  www.nalog.gov.ru:

  • «Обратиться в ФНС России»;
  • «Личные кабинеты» на сайте ФНС России;
  • «Часто задаваемые вопросы».

Организации и индивидуальные предприниматели имеют возможность взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица»«Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке электронного документооборота.

В  «Личном кабинете физического лица»  можно уплатить налоговые платежи, узнать задолженность,  получить ИНН, сведения об имеющихся банковских счетах, заполнить и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, обращаться в налоговые органы по любому интересующему вопросу.

Воспользоваться «Личным кабинетом физического лица» можно не только с помощью логина и пароля, полученного в налоговом органе, но и с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Подтвердить учётную запись Госуслуг можно онлайн — в веб-версиях или мобильных приложениях банков «Сбербанк», «ВТБ», «Тинькофф», «Почта Банк»

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-2222.

Прием входящей корреспонденции на бумажном носителе производится через боксы, размещенные на входе в налоговый орган. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте.

Надеемся на Ваше понимание!

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба Управления ФНС России по РС(Я)
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