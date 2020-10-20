Приоритеты господдержки оленеводства обсудили в правительстве

И.о. председателя правительства Якутии Андрей ТАРАСЕНКО провёл совещание по вопросам развития оленеводства с участием представителей оленеводческих хозяйств республики, органов местного самоуправления и депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

«Согласно Указу Главы республики Айсена Сергеевича НИКОЛАЕВА о стратегических направлениях развития сельского хозяйства, перед нами стоит задача обновить материально-техническую базу оленеводства. С этой целью мы должны оценить механизмы господдержки, которые уже действуют, и какие мы можем скорректировать с учётом предложений самих оленеводов», – отметил Андрей Тарасенко.

Среди основных задач для решения представители оленеводческих хозяйств назвали модернизацию материально-технической базы, увеличение объёма товарного производства, финансовая поддержка по вывозу продукции оленеводства на крупные рынки сбыта, закрепление и рациональное использование пастбищ за оленеводческими хозяйствами.

Как отметил министр сельского хозяйства республики Александр АТЛАСОВ, в республике проводится целенаправленная работа по сохранению и увеличению поголовья оленей. В этом году из госпрограммы развития сельского хозяйства на поддержку оленеводства в виде субвенций муниципальным районам выделено 785 млн рублей.

Кадровый вопрос по-прежнему является ключевым для развития отрасли, поэтому особое внимание будет уделяться привлечению и закреплению молодых оленеводов. Было отмечено, что помимо социальных выплат необходимо наладить с профильными учебными заведениями механизм целевой подготовки специалистов.

На начало октября 2020 года в республике насчитывается 168 тысяч оленей с увеличением на 16 тысяч голов к уровню прошлого года. Всего производственную деятельность ведут 106 оленеводческих хозяйств.