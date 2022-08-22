Приобрести квартиру в Москве и Московской области по ставке от 0,01% поможет РСХБ

ГК «А101» и Россельхозбанк объявляют об очередном снижении ставок по ипотечным программам для покупателей квартир в проектах застройщика в Москве и Московской области. Минимальная ставка по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке снижена до 0,01%. Это условие действует на новостройки в современных жилых комплексах с собственной инфраструктурой «Скандинавия», «Прокшино», «Белые ночи» и «Испанские кварталы».

Оформить ипотечный кредит могут все граждане Российской Федерации. Максимальная сумма, которую можно взять в кредит на срок от 1 года до 30 лет – 12 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Минимальная ставка всего в 0,01% полагается Заёмщикам, заключившим договор страхования жизни и здоровья. В случае отказа Заёмщика от страхования ставка будет повышена на 1% и составит 1,01%.

«Наш банк продолжает предлагать нашим клиентам привлекательные ставки по ипотечному кредитованию благодаря продолжительным партнёрским отношениям с проверенным застройщиком «А101» и Государственной поддержке. Также мы даём возможность клиентам погасить ипотечный кредит без моратория и дополнительных комиссий», — отметил директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев.

Подробную информацию о специальной программе от Россельхозбанка и ГК «А101» можно получить в отделениях банка в г. Якутске и 15 крупных улусах Якутии, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру: +7 (4112) 40-21-31.