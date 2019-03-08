Принятые законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они коснутся?

При этом закон признает правонарушением распространение именно заведомо ложной информации, то есть должен быть доказан умысел. Иными словами, если пользователь репостит то, что ему показалось достоверным, — это не является правонарушением, заявил Леонид Левин. Другое дело, если человек сознательно создает и публикует фейковые новости.

Что будут делать власти, заметив нарушение?

В случае обнаружения в сети материалов, содержащих ложную общественно значимую информацию, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим такую информацию».

Дальше последовательность действий разнится. В случае, если речь идет о фейк-ньюс, то на основании полученного запроса Роскомнадзор должен будет сразу же уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удалить ложную информацию. Руководство ресурса в свою очередь обязано будет незамедлительно это сделать. В противном случае Роскомнадзор направит уже операторам связи требование об ограничении доступа к сайту и удалении материалов с фейк-ньюс. Оператор связи должен будет это требование выполнить. Если владелец сайта удалил недостоверную информацию, то он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который после проверки сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу. Блокировать будут и материалы, оскорбляющие общество, государство, Конституцию и органы госвласти. В этом случае Роскомнадзор сначала сообщит о нарушении хостинг-провайдеру такого сайта. Провайдер будет обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца ресурса и потребовать удалить недостоверную информацию. Если тот не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт.

Какое наказание ждет нарушителей?

За распространение ложной общественно важной информации документ устанавливает наложение административных штрафов: на граждан — в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Повторное нарушение будет наказываться штрафами: для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Также оговариваются случаи, когда в результате публикации ложной общественно значимой информации погибли люди, был причинен вред здоровью или имуществу, произошло массовое нарушение общественного порядка и безопасности или сбой в функционировании объектов транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков. Здесь штраф для граждан может составить от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

За распространение информации, оскорбляющей общество, государственные символы и институты власти России, закон устанавливает штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, но это на первый раз. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100–200 тыс. рублей или ареста на 15 суток, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) — до 200–300 тыс. рублей и тоже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.

Кого затронут новые нормы?