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Принятые законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они коснутся?
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7 марта 2019, 19:54
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Принятые законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они коснутся?

ТАСС объясняет смысл документов, которые 7 марта Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении, и рассказывает, что может грозить россиянам-нарушителям.

О чем говорится в документах?

Принятые законы запрещают публикацию в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи», а также предписывают блокировку материалов, в неприличной форме оскорбляющих государство, государственные символы, Конституцию или органы государственной власти.
По мнению авторов, нормы направлены на предотвращение угрозы общественному порядку в России. При этом Андрей Клишас назвал конструктивную критику власти «необходимой», «частью политического процесса» и отметил, что она может выражаться «практически в любой форме, кроме очевидно оскорбительной».
Как будут определять, что фейк, а что нет?
«Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции. В то же время их решение можно будет оспорить в суде, — пояснил председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. — Если в публикации содержится то или иное утверждение, и оно подкреплено доказательными аргументами, то признать его фейковым будет затруднительно».
При этом закон признает правонарушением распространение именно заведомо ложной информации, то есть должен быть доказан умысел. Иными словами, если пользователь репостит то, что ему показалось достоверным, — это не является правонарушением, заявил Леонид Левин. Другое дело, если человек сознательно создает и публикует фейковые новости.
Что будут делать власти, заметив нарушение?
В случае обнаружения в сети материалов, содержащих ложную общественно значимую информацию, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим такую информацию».

Дальше последовательность действий разнится. В случае, если речь идет о фейк-ньюс, то на основании полученного запроса Роскомнадзор должен будет сразу же уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удалить ложную информацию. Руководство ресурса в свою очередь обязано будет незамедлительно это сделать. В противном случае Роскомнадзор направит уже операторам связи требование об ограничении доступа к сайту и удалении материалов с фейк-ньюс. Оператор связи должен будет это требование выполнить. Если владелец сайта удалил недостоверную информацию, то он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который после проверки сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Блокировать будут и материалы, оскорбляющие общество, государство, Конституцию и органы госвласти. В этом случае Роскомнадзор сначала сообщит о нарушении хостинг-провайдеру такого сайта. Провайдер будет обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца ресурса и потребовать удалить недостоверную информацию. Если тот не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт.

Какое наказание ждет нарушителей?
За распространение ложной общественно важной информации документ устанавливает наложение административных штрафов: на граждан — в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Повторное нарушение будет наказываться штрафами: для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Также оговариваются случаи, когда в результате публикации ложной общественно значимой информации погибли люди, был причинен вред здоровью или имуществу, произошло массовое нарушение общественного порядка и безопасности или сбой в функционировании объектов транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков. Здесь штраф для граждан может составить от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.
За распространение информации, оскорбляющей общество, государственные символы и институты власти России, закон устанавливает штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, но это на первый раз. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100–200 тыс. рублей или ареста на 15 суток, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) — до 200–300 тыс. рублей и тоже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.
Кого затронут новые нормы?

Закон о распространении недостоверной информации не касается традиционных медиа — то есть фактически всех СМИ, зарегистрированных в установленном порядке. Также положения закона не будут распространяться на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков, поскольку для них уже предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписаний Роскомнадзора о нераспространении недостоверной информации.

Фото ТАСС

Источник: https://tass.ru/obschestvo/6040333
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