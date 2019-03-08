Принятые законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они коснутся?

ТАСС объясняет смысл документов, которые 7 марта Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении, и рассказывает, что может грозить россиянам-нарушителям.
О чем говорится в документах?
«Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции. В то же время их решение можно будет оспорить в суде, — пояснил председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. — Если в публикации содержится то или иное утверждение, и оно подкреплено доказательными аргументами, то признать его фейковым будет затруднительно».
Дальше последовательность действий разнится. В случае, если речь идет о фейк-ньюс, то на основании полученного запроса Роскомнадзор должен будет сразу же уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удалить ложную информацию. Руководство ресурса в свою очередь обязано будет незамедлительно это сделать. В противном случае Роскомнадзор направит уже операторам связи требование об ограничении доступа к сайту и удалении материалов с фейк-ньюс. Оператор связи должен будет это требование выполнить. Если владелец сайта удалил недостоверную информацию, то он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который после проверки сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.
Блокировать будут и материалы, оскорбляющие общество, государство, Конституцию и органы госвласти. В этом случае Роскомнадзор сначала сообщит о нарушении хостинг-провайдеру такого сайта. Провайдер будет обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца ресурса и потребовать удалить недостоверную информацию. Если тот не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт.
Закон о распространении недостоверной информации не касается традиционных медиа — то есть фактически всех СМИ, зарегистрированных в установленном порядке. Также положения закона не будут распространяться на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков, поскольку для них уже предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписаний Роскомнадзора о нераспространении недостоверной информации.
Фото ТАСС