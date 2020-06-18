Приняты поправки в закон о госбюджете Якутии на 2020 год

В ходе восемнадцатого (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) под председательством Петра Гоголева 18 июня был принят проект закона РС (Я) «О внесении изменений в закон РС (Я) «О государственном бюджете РС (Я)» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В ходе пленарного заседания парламента Якутии законопроект представил министр финансов Якутии Валерий Жондоров.

Проект закона предусматривает в 2020 году увеличение общего объема доходов государственного бюджета республики на 3 млрд 936,7 млн рублей и составит по прогнозным показателям 223 млрд 214,3 млн. рублей, в 2021 году – увеличение общего объема доходов на 2 млрд 38,9 млн рублей и составит 203 млрд 248,9 млн рублей, в 2022 году – увеличение общего объема доходов на 17 млрд 592 млн рублей и составит 221 млрд 55,6 млн рублей.

Общий объем расходов в 2020 году увеличивается на 5,6 млрд рублей и составит 230 млрд 375,3 млн рублей, в 2021 году – увеличивается на 2 млрд 38,9 млн рублей и составит 204 млрд 247, 4 млн рублей, в 2022 году – увеличивается на 17,6 млрд рублей и составит 222 млрд 54 млн рублей.

Дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2020 году увеличивается на 1 млрд 674, 3 млн рублей и составит 7 млрд 161 млн рублей, в 2021 и 2022 годах не меняется.

Отношение размера дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составит 5,9%, что находится в рамках установленного ограничения 10%.

Неналоговые доходы в 2020 году увеличены на 2 млн 13 тыс. рублей в связи с поступлением средств на проведение этнологической экспертизы материалов и документаций по оценке воздействия на этнологическую среду в местах традиционного проживания и традиционной деятельности КМНС.

Прогнозные назначения на 2020 год по безвозмездным поступлениям увеличены на общую сумму 3 млрд 934 млн 639,9 тыс. рублей.

В представленном законопроекте расходы государственного бюджета в 2020 году увеличиваются на 5 млрд 610 млн 945 тыс. рублей и составят 230 млрд 375 млн 297 тысяч рублей, в том числе:

— безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 3 млрд 511 млн 881 тыс. рублей, а также перемещения по ним, предусмотрены законопроектом в расходной части государственного бюджета согласно их целевому назначению;

— учтено увеличение бюджетных ассигнований по переходящим объектам и мероприятиям Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) за счет остатков средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 254 млн 885 тыс. рублей;

— в связи с поступлением средств на проведение этнологической экспертизы материалов и документаций по оценке воздействия на этнологическую среду в местах традиционного проживания и традиционной деятельности КМНС расходы соответственно увеличены в сумме 2 млн 13 тыс. рублей;

— на приоритетные направления расходов в сумме 1 млрд 622 млн 540 тыс. рублей;

— учтены перемещения бюджетных ассигнований в целях обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.

Валерий Жондоров отметил, что в Программе государственных внутренних заимствований РС (Я) на 2020 год увеличена сумма привлечения кредитов кредитных организаций на 1 млрд 419 млн 407 тыс. рублей в целях финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Соответственно сумма привлечения кредитов увеличилась до 6 млрд 785 млн 067 тыс. рублей с 5 млрд 365 млн 660 тыс. рублей.

С учетом изменения Программы государственных заимствований Республики Саха (Якутия) на 2020 год, предоставления дополнительных государственных гарантий Республики Саха (Якутия), а также с учетом пролонгации кредита АО «Авиакомпания «Якутия», обеспеченного государственной гарантией Республики Саха (Якутия) в сумме 500 млн рублей, произведен перерасчет верхних пределов государственного долга Республики Саха (Якутия), соответственно верхний предел государственного долга:

на 1 января 2021 года увеличится на 2 млрд 557 млн 816 тыс. рублей с 50 млрд 41 млн 483 тыс. рублей и составит 52 млрд 599 млн 299 тыс. рублей;

Валерий Жондоров подчеркнул, что долговая нагрузка на бюджет или отношение объема государственного долга к налоговым и неналоговым доходам в 2020-2022 годах останется в рамках установленных Бюджетным кодексом РФ и Долговой политикой Республики Саха (Якутия) ограничений.

Вопросы докладчику задали народные депутаты Виктор Губарев, Павел Ксенофонтов, Мария Христофорова.

Вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев спросил о принимаемых в республике мерах по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса.

Парламентарий Павел Ксенофонтов задал вопрос о возможности увеличения коэффициента города Якутска в методике расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам, как столице республики.

Мария Христофорова спросила о возможности внесения изменений в закон о статусе столицы РС (Я) для увеличения финансовой поддержки города Якутска.

В качестве содокладчика заключение на проект закона представила заместитель председателя Счетной палаты РС (Я) Ирина Басова.

Председатель постоянного комитета парламента Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев выступил с содокладом.

Руководитель профильного комитета проинформировал, что всего к законопроекту были представлены 51 поправка. Из них 48 от Правительства РС (Я) приняты. 13 поправок поступили от народных депутатов республики, из которых принята 1 поправка, 4 – отклонены, 8 поправок сняты инициаторами.

Далее состоялись выступления народных депутатов – выступили Виктор Губарев, Виктор Федоров.

Внесенной поправкой Правительства РС (Я) были изменены основные характеристики госбюджета РС (Я) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

На взнос в уставный капитал АО «Сахаплемобъединение» в целях создания агропромышленного комплекса на территории села Арылах Мирнинского района в сумме 795 млн 681 тысяч рублей за счет целевых безвозмездных поступлений от АК «АЛРОСА».

Прогнозируемый общий объем доходов госбюджета РС (Я) на 2020 год утверждается в сумме 224 млрд 10 млн рублей. Общий объем расходов – 231 млрд 171 млн рублей. Дефицит бюджета сохраняется в сумме 7 млрд 161 млн рублей.

По итогам голосования законопроект принят во втором и окончательном чтении.