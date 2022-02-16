Приняты поправки парламента Якутии в проект ФЗ о местном самоуправлении

В ходе XXXIV (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 15 февраля 2022 года парламентарии рассмотрели проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О поправках Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к проекту федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Доклад представил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев.

Он сообщил, что проект федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» получил широкое обсуждение в Якутии с участием представителей законодательной, исполнительной органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и населения.

В ходе тридцать третьего (внеочередного) пленарного заседания парламента Якутии VI созыва 17 января 2022 года федеральный законопроект был концептуально поддержан народными депутатами республики. Парламентарии приняли соответствующий проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) в рамках первого чтения.

В рамках второго чтения парламентом Якутии была подготовлена таблица из десяти поправок. Поправки рассмотрены на расширенном заседании профильного комитета 10 февраля. По итогам поступивших предложений они были доработаны и внесены на рассмотрение заседания комитета повторно 15 февраля 2022 года.

Как проинформировал Владимир Прокопьев, после детального обсуждения, исходя из имеющейся информации о том, что понятийный аппарат будет обсуждаться в Госдуме ФС РФ отдельно, комитетом было принято решение исключить первую поправку из таблицы, чтобы детально сосредоточиться на остальных девяти поправках, имеющих более важное значение.

Таким образом, на рассмотрение пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) внесена таблица из девяти поправок.

Уточняющие вопросы о сроках полномочий избранных глав наслегов и о территориальных основах самоорганизации местного самоуправления задали народные депутаты республики Михаил Эверстов и Вячеслав Куличкин.

В своем выступлении Михаил Эверстов отметил работу профильного комитета и поддержал поправки. Парламентарий обратился к депутатам муниципальных образований с призывом начать работу по созданию округов.

Вице-спикер парламента Якутии, руководитель фракции политической партии «КПРФ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Виктор Губарев сообщил, что политическая партия «КПРФ» концептуально не поддерживает и предлагает доработать законопроект, в связи с этим фракция политической партии «КПРФ» в парламенте Якутии будет голосовать против их принятия.

По итогам голосования большинством голосов постановление принято.

Поправки парламента Якутии, подготовленные постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и местному самоуправлению к проекту федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»:

1 поправка: В части 2 статьи 11 слова «, федеральных органов государственной власти» предлагается исключить. Это норма про изменения границ муниципального образования.

В части 4 статьи 11 слова «органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории» заменить словами «органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

2 поправка: В части 4 статьи 11. устанавливающей, что «…инициативы органов местного самоуправления, органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории об изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории», слова «органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории» предлагается заменить словами «органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления должны быть самостоятельными в части установления и изменения границ, а также в преобразовании муниципального образования.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» вопросы правового регулирования установления и изменения границ муниципальных образований, преобразования муниципальных образований относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Кроме того, имеется внутреннее противоречие с частью 2 статьи 11 законопроекта, в которой органы публичной власти федеральной территории не отнесены к инициаторам изменения границ муниципального образования.

3 поправка: В части 2 статьи 12 слова «, федеральных органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории» предлагается исключить.

Часть 2 гласит, что преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории в соответствии с настоящим Федеральным законом.».

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления должны быть самостоятельными в части установления и изменения границ, а также в преобразовании муниципального образования.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» вопросы правового регулирования установления и изменения границ муниципальных образований, преобразования муниципальных образований относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

4 поправка: В части 16 статьи 22, где прописано, что «… в структуру местной администрации городского округа, муниципального округа, как правило, входят территориальные органы местной администрации.» слова «, как правило,» предлагается исключить.

Поправка направлена на конкретизацию нормы. Представленная формулировка «как правило» может на практике привести к правовой неопределенности и в целях недопущения необоснованного установления исключений из общего порядка.

5 поправка: Часть 3 статьи 32 парламент Якутии предлагает дополнить предложением:

«Законы субъекта Российской Федерации о закреплении за органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, вступают в силу с начала очередного финансового года.».

Часть 3 определяет, что предусмотренные частью 2 настоящей статьи полномочия, не отнесенные в соответствии с указанной частью к полномочиям органов местного самоуправления, являются перераспределенными полномочиями и исполняются органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Поправка направлена для финансового обеспечения перераспределяемых полномочий органов местного самоуправления в увязке со сроками рассмотрения принятых бюджетов.

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года.

В 6 поправке пункт 4 части 1 статьи 41 про территориальное общественное самоуправление предлагается исключить и перенести в рамках 7 поправки из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления к формам участия населения в осуществлении местного самоуправления из части 1 в часть 2 статьи 41 проекта.

Территориальное общественное самоуправление по своей природе является формой участия населения в осуществлении местного самоуправления, а также формой участия населения в общественной жизни муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление не может быть отнесено к непосредственному осуществлению населением местного самоуправлению, так как оно является некоммерческой организацией и население участвует в осуществлении местного самоуправления через создаваемые ими органы территориального общественного самоуправления.

8 поправка: Часть 2 статьи 47 предложено дополнить пунктом 4) иные вопросы установленные законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования.».

Законопроект в указанной части необходимо дополнить пунктом, предусматривающим возможность субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям дополнять перечень вопросов, выносимых на публичные слушания.

Под этот пункт могут подпадать такие ключевые вопросы как проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования, проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания, проекты правил благоустройства и так далее.

9 поправка: Статью 84 дополнить частью 2 следующего содержания: «2. Особенности организации местного самоуправления на территориях и в муниципальных образованиях предусмотренных пунктами 3, 7, 9 и 12 части 1 настоящей статьи устанавливаются по согласованию с субъектом Российской Федерации, на территории которого они расположены.».

Часть 1 определяет, что настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами могут быть установлены особенности организации местного самоуправления:

1) на федеральных территориях;

2) на территориях городов федерального значения;

3) на территориях административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации;

4) в закрытых административно-территориальных образованиях;

5) в наукоградах;

6) на приграничных территориях;

7) в муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции);

8) на территории инновационного центра «Сколково»;

9) на территориях опережающего социально-экономического развития;

10) на территориях инновационных научно-технологических центров;

11) на территории свободного порта Владивосток;

12) в муниципальных образованиях, территории которых относятся к Арктической зоне Российской Федерации.

Данная поправка предлагается в целях соблюдения принципа согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти, а также в целях учета мнения населения, органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации при установлении особенности организации местного самоуправления на соответствующих территориях и муниципальных образованиях.

Напомним, свои поправки парламент Якутии должен направить в Государственную Думу ФС РФ до 23 февраля 2022 года.