Айсен Николаев провел заседание призывной комиссии Якутии.

Сегодня, 23 сентября, глава Якутии Айсен Николаев провел заседание призывной комиссии региона по мобилизации в республике. В ходе заседания обсуждены вопросы выполнения мероприятий Указа президента Российской Федерации Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 года.

Обсуждён складывающийся информационный фон вокруг хода частичной мобилизации. Отмечено появление в сети большого количества фейков, призванных посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Принято решение об усилении разъяснительной работы о ходе частичной мобилизации и выявлению источников недостоверной информации.

Напомним, что в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.