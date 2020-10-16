Принято решение о международном конкурсе молодых пианистов

Заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина СИЛИНА 14 октября провела в онлайн-формате рабочее совещание с членами оргкомитета по организации II Межвузовского конкурса им. М.Н. Жиркова (специальность фортепиано).

Международный конкурс Жиркова — один из немногих, которые инициированы самой Республикой Саха (Якутия). Он направлен на пропаганду творчества композиторов Якутии и увековечение памяти первого якутского композитора, основоположника якутской профессиональной музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР, члена Союза композиторов СССР М. Н. Жиркова.

Учредителями конкурса являются Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского», Администрация муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия),общественная организация «Союз композиторов Республики Саха (Якутия)», МБУ ДО «Вилюйская детская школа искусств им. М. Н. Жиркова».

Прослушивания конкурса на региональном этапе должны были пройти в ноябре текущего года, а итоговые прослушивания состояться в декабре. Но в связи со сложной эпидеологической обстановкой в мире, связанной с распространением новой вирусной инфекции (COVID-19), конкурс перенесен на следующий год.

С основной информацией выступила руководитель учебно-методического отдела государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова» Раиса Васильева. Она сообщила о результатах совместной поездки с Главой муниципального района «Вилюйский улус (район)» Сергеем Винокуровым в Москву, в Государственную консерваторию им. П.И. Чайковского.

В частности, она отметила, что конкурс планируется провести (итоговое прослушивание) в срок с 10 по 14 апреля 2021 года. Также, нововведением II Межвузовского конкурса им. М. Н. Жиркова стало то, что помимо студентов вузов, в нем смогут принять участие и воспитанники музыкальных школ. Раиса Ильинична подчеркнула, что

Конкурс будет проведен в 2 тура, в 3-х возрастных категориях:

• 1 категория – Младшая (до 14 лет включительно);

• 2 категория – Средняя (15-18 лет);

• 3 категория – Юношеская (от 19 лет и старше).

Прослушивания конкурса состоятся в Концертном зале им. Н. Я. Мясковского, а открытие и закрытие в красивом Рахманиновском зале МГК им. П. И. Чайковского.

От Якутии принять участие готовятся 8 учащихся Высшей школы музыки им. В.А. Босикова — из Среднеколымского, Таттинского, Хангаласского, Амгинского улусов, городов Вилюйск, Нерюнгри и Якутск, а также два преподавателя ВШМ им В. А. Босикова -Валерия Иннокентьевна Бутаева и Игорь Ньургустанович Захаров.

Юных участников готовят преподаватели Высшей школы музыки — Ольга Ревовна Гаврильева, Альбина Ильинична Герасимова, Галина Юрьевна Попова, а также директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» ГО «город Якутск» Сергей Лебедев.

Для участников конкурса будут проводиться мастер — классы профессоров Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского с целью методической помощи участникам и педагогам (по записям конкурсной программы).

В рамках конкурса также будет организована презентация юбилейных книг, посвященных М. Н. Жиркову, концерт участников конкурса из произведений якутских композиторов, НПК «Личность в искусстве: от истоков к современности».

Участники совещания, члены оргкомитета, также высказали свои предложения и пожелания. В завершение совещания М.В. Силина пожелала оргкомитету дальнейшей плодотворной, качественной работы.