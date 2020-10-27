Принята Стратегия развития Арктической зоны России до 2035 года

Её реализацию планируется провести в ТРИ этапа

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Стратегия разработана в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденных указом главы государства 5 марта 2020 года. Стратегия определяет основные направления, задачи и меры по развитию Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.

«Арктика – стратегический регион. Эта территория имеет глобальное значение для нашей страны, обеспечения ее безопасности. В Указе Президент поставил конкретные цели по развитию Арктической зоны страны. В первую очередь, это цели, связанные с повышением качества жизни 2,5 млн граждан, проживающих в Арктической зоне, цели, связанные с ростом экономики арктических регионов, развитием Северного морского пути как глобального транспортного коридора. Для этого нам надо работать быстрее и быстрее развивать Арктическую зону РФ. Мы должны выполнить поручения главы государства по развитию Арктической зоны, усилению роли России в этом стратегически важном регионе мира», — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Реализация настоящей Стратегией рассчитана на три этапа: первый этап (2020 — 2024 годы), второй этап (2025 — 2030 годы), третий этап (2031 — 2035 годы). Положения документа будут обеспечиваться путем внесения изменений в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», региональные госпрограммы, а также исполнения мероприятий плана развития инфраструктуры Северного морского пути.

Работа над стратегией шла с привлечением властей арктических регионов, научного сообщества, экспертов. В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения в текст стратегии. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, а позже в каждом регионе Арктики прошли очные обсуждения документа.

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