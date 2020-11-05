Принят законопроект о механизме внедрения энергосервисных контрактов в жилищном фонде

Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании в четверг, 5 ноября, приняло в первом чтении законопроект«О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)», предусматривающий механизм внедрения энергосервисных договоров в многоквартирных домах.

Вносимые поправки создадут правовую базу, которая позволит принятия обязательства Республики Саха (Якутия) перед энергосервисными компаниями в части платы государства за коммунальные услуги в многоквартирных домах.

В жилищном фонде развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности сопряжено с необходимостью нормативного урегулирования вопроса, так как в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги в республике и необходимостью субсидирования межтарифной разницы из государственного бюджета сложилась ситуация, когда часть выручки ресурсоснабжающих организаций состоит из данной субсидии в виде недополученных доходов. Доля субсидии составляет 70 %, население оплачивает 30 %.

Принятие данного закона должно простимулировать энергосервисные компании для работы на объектах жилфонда. Энергосервис на объектах жилищного фонда позволит гражданам без дополнительных затрат провести энергосберегающие мероприятия, которые приведут к снижению платы за отопление.

Возврат средств в части обязательств Республики Саха (Якутия) планируется произвести путем возникновения новых получателей субсидии в лице энергосервисных компаний в пределах расчетной величины субсидий организациям коммунального комплекса.

Законопроект является законодательной инициативой главы и правительства Якутии. Отметим, что документ неоднократно прошел публичные обсуждения в Государственном Собрании (ИЛ Тумэн) РС (Я) с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.