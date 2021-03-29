Принят закон Якутии об увеличения размеров ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет

Сегодня 29.03.2021г. принят Закон Республики Саха «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Саха (Якутия) «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в Республике Саха (Якутия)». Указанные изменения внесены в соответствии с поручением Владимира Путина об увеличения размеров ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет.

В целях усиления адресности этих выплат принятым законом утверждена дифференцированная система определения размера ежемесячной выплаты, а именно если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по зонам Республики Саха (Якутия) на дату обращения, размер выплаты может составить от 50% регионального прожиточного минимума на ребенка в виде стандартного размера выплаты, а также 75 и 100 процентов, соответственно, в зависимости от глубины нуждаемости семьи по доходам.

Проектом Постановлением Правительства РФ планируется введение дополнительных требований при учете доходов, а также имущества. Напомним, что помимо оценки доходов семьи будут введены ограничения по количеству жилых помещений и транспортных средств. Кроме того, изменения коснутся расчета периода среднедушевого дохода, если ранее доход семьи рассчитывался исходя из суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачи заявления, то теперь годовой период учета доходов будет приближен и будет предшествовать 4 месяцем от подачи заявления.

У семей, которым ранее была назначена выплата, могут подать заявление на перерасчет с учетом повышенного размера выплаты с 1 апреля до 31 декабря 2021 года. Заявление можно подать на портале Госуслуги, а также в органах соцзащиты и в МФЦ.