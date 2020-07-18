Принят закон о господдержке бизнеса в Арктике

Президент России Владимир Путин подписал закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». ЯСИА совместно с Министерством предпринимательства и Министерством по делам Арктики РС(Я) разбирается в том, какие меры поддержки будут оказываться и кто сможет ими воспользоваться.

Принятый Госдумой закон “О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ” определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры государственной поддержки в Арктической зоне РФ. Чтобы подчеркнуть значимость принятого закона для Республики Саха (Якутия), нужно прежде всего отметить, что более половины территории республики относится к Арктической зоне.

“Это 13 районов, более 90 населенных пунктов и временных поселений, в которых, к сожалению, в настоящее время уровень социально-экономического развития значительно ниже, чем среднереспубликанский. Конечно же, еще с первых редакций законопроекта наша республика в лице, как исполнительных органов, так и представительного органа активно участвовала в обсуждении положений данного нормативного акта“, – сообщили в Министерстве по делам Арктики.

Насколько эти меры будут ощутимы для бизнеса якутской Арктики

В Министерстве предпринимательства республики отметили, что принятый ФЗ предусматривает создание условий для привлечения новых инвестиций, которые позитивно отразятся на создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры и повышении транспортной доступности арктических зон.

Многие предложения и замечания, в том числе касающиеся допуска местного предпринимательского сообщества к преференциальному режиму арктической зоны были учтены федеральным законодателем, сообщили в Министерстве Арктики.

Кто может рассчитывать теперь на поддержку

На государственную поддержку, по информации министерств, могут рассчитывать только те предприниматели, которые:

зарегистрированы в муниципальном образовании арктической зоны, в котором ведут свою деятельность;

планируют реализовать новый инвестиционный проект с капитальными вложениями не менее 1 миллиона рублей, куда не входят затраты понесенные до включения в реестр резидентов «Арктической зоны»;

при этом вид деятельности должен быть новым, то есть предприятие или ИП в данном направлении ранее не работало.

“При этом приобретение статуса резидента носит заявительный характер. В связи с этим, на данном этапе сложно говорить с большей или меньшей вероятностью о возможных резидентах арктической зоны из числа предпринимателей Якутии. Многое зависит и от тех преференций, которые будут установлены для резидентов“, – сообщили в Министерстве по делам Арктики.

В Министерстве предпринимательства также отметили, что предприниматель имеет право осуществлять иные виды деятельности без получения господдержки.

Какие виды поддержки будут оказываться

Льготное налогообложение;

возмещение части расходов по уплаченным страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным в целях осуществления деятельности;

таможенная процедура свободной таможенной зоны.

В Министерстве предпринимательства при этом отметили, что механизмы их оказания будут определены отдельными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

“На сегодня поддержка может быть оказана для всех резидентов в виде налоговых льгот. Это освобождение от уплаты или значительное снижение ставок налогов на прибыль, на имущество. Это касается как федеральных, республиканских, так и местных налогов. Работа по данному направлению продолжается и льготы будут утверждены при принятии республиканского закона о налоговой политике”, – сообщили в Министерстве Арктики.

Какие ограничения по видам деятельности будут для получения господдержки

Отмечается, что виды деятельности, осуществляемые в арктических зонах будут определены Правительством РФ.

“Предусмотрена поддержка при условии соответствия требованиям закона. Что касается возможных видов экономической деятельности, то как указано в статье 4 закона в Арктической зоне допускается осуществление любой не запрещенной законодательством Российской Федерации предпринимательской деятельности, за исключением видов предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты Арктической зоны в соответствии с решением Правительства Российской Федерации“, – рассказали в Министерстве по делам Арктики.

Повлияет ли это на КМНС и их организации, смогут ли они получить поддержку?

В Министерстве предпринимательства сообщили, что законом предусмотрены отдельные меры государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне, такие как:

а) создание и развитие промышленной и технологической инфраструктуры традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

б) продвижение на рынки иностранных государств российских товаров (работ, услуг), производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

в) развитие туристской индустрии в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

г) подготовку кадров для осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

д) модернизацию объектов локальной генерации, расширение использования возобновляемых источников энергии, сжиженного природного газа и местного топлива в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

е) популяризацию предпринимательской деятельности среди коренных малочисленных народов Российской Федерации

В Министерстве по делам Арктики отметили, что закон направлен на стимулирование инвестиционной экономической деятельности. “Если организации и ИП созданные представителями КМНС станут резидентами арктической зоны, то они участвуют на общих условиях“.