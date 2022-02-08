Принят план Года культурного наследия народов России в Якутии

На заседании организационного комитета по проведению Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия), которое состоялось 8 февраля в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергея Местникова, утвержден план предстоящих мероприятий года.

Как рассказал Сергей Местников, еще в ходе рабочих совещаний при разработке плана глава Якутии Айсен Николаев обратил внимание членов оргкомитета на усиление работы с муниципалитетами и муниципальными учреждениями культуры, на поддержку народных художественных промыслов, восстановление объектов культурного наследия. Все эти вопросы были учтены при разработке итогового плана мероприятий Года культурного наследия народов России в Якутии. О структуре плана доложил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

«Можно сказать, что, выполняя поручение президента Владимира Путина по подготовке плана мероприятий Года культурного наследия, Якутия оказалась одной из наиболее подготовленных, поскольку большой объем работы в данном направлении ведется нами ежегодно. Частично мероприятия перекликаются и с планом по празднованию столетия ЯАССР. Всего в план Года культурного наследия вошло 82 мероприятия. Поступали предложения от исполнительных органов власти, учреждений культуры, муниципалитетов, СВФУ, Ассоциации народов Якутии и др. С учетом всех поступивших предложений, мы сосредоточились на теме многонациональности, сохранении языков, укреплении материально-технической базы и открытии новых учреждений культуры. По направлению создания сети Домов Олонхо в этом году будет сделан важный первый шаг. Большая работа предстоит по музейному направлению, поскольку в этом году музеи смогут претендовать на включение в программу изменений по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». Также в этом году мы будем выкупать работы народных мастеров для наших фондов», — рассказал Юрий Куприянов.

Министр отметил, что план состоит из нескольких ключевых направлений:

— Культурно-просветительские акции Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия) и 100-летия ЯАССР, куда вошли все культурны мероприятия, концертные программы, акции, конкурсы, фестивали, торжественные открытия объектов и пр.

— Проекты по продвижению культурного наследия народов Якутии — научно-практические конференции, мероприятия по языковому многообразию и пр.

— Проекты, направленные на развитие культурной, исторической и гражданской общности народов, проживающих на территории Республики Саха (Якутия);

— Проекты по цифровизации памятников культуры Республики Саха (Якутия);

— Издательские и научно-исследовательские проекты, в т.ч. издание олонхо, каталога объектов культурного наследия и пр.

-Стратегические меры, направленные на государственную поддержку культурного наследия народов Якутии, куда в частности входит законотворческая деятельность и правовое регулирование направления, а также вопросы сохранения объектов культурного наследия регионального значения: реставрационные и ремонтные работы, укрепление материально-технической базы объектов культурного наследия.

— Информационное сопровождение Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия).

СКАЧАТЬ ПЛАН ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ В ЯКУТИИ — ссылка на скачивание будет доступна 09.02.2022