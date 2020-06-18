Принят отчет об исполнении госбюджета Якутии за 2019 год

В ходе восемнадцатого (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) под председательством Петра Гоголева 18 июня принят проект закона РС (Я) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета РС (Я) за 2019 год».

Законопроект представил министр финансов Якутии Валерий Жондоров.

Парламентариями было принято решение рассмотреть вопрос без заслушивания доклада.

Напомним, что ранее в Ил Тумэне 9 июня состоялись публичные слушания об исполнении государственного бюджета Якутии за 2019 год

Тогда Валерий Жондоров в своем докладе отметил, что за прошлый год госбюджет республики был уточнен 3 раза: «В течение 2019 года плановые объемы по доходной части увеличены на 15 млрд 4,3 млн. рублей, по расходной части увеличены на 23 млрд 785,9 млн. рублей. Дефицит государственного бюджета за 2019 год увеличен на 8 млрд 781,6 млн. рублей».

По итогам исполнения 2019 года в доходную часть государственного бюджета РС (Я) поступило 220 млрд 6 млн. рублей, или с превышением на 3 млрд. 948 млн. рублей (на 2%) к годовым бюджетным назначениям.

Налоговых доходов поступило 111 млрд. 280 млн. рублей – годовые бюджетные назначения перевыполнены на 2 млрд. 87 млн. рублей (на 2%).

Поступление неналоговых доходов составило 20 млрд. 903 млн. рублей при годовом плане 20 млрд. 433 млн. рублей, перевыполнение составило 470 млн. рублей (на 2%);

Безвозмездных поступлений при плане в 86 млрд. 431 млн. рублей фактически поступило 87 млрд. 822 млн. рублей. Годовые бюджетные назначения перевыполнены на 1 млрд. 391 млн. рублей (на 2%).

В сравнении с 2018 годом доходы государственного бюджета возросли на 871 млн. рублей или на 0,4%.

«На исполнение прогнозных назначений по доходам существенное влияние оказали: ослабление курса рубля по отношению к доллару США, конъюнктурные колебания на сырьевых рынках, влияющие на поступление платежей от крупнейших налогоплательщиков, которые являются неуправляемыми и неконтролируемыми со стороны органов государственной власти РС (Я)», – подытожил Валерий Жондоров.

Поступление налога на прибыль организаций за 2019 год составило 40 млрд. 757 млн. рублей. Бюджетное назначение исполнено на 99,5%.

По сравнению с поступлением 2018 года поступление 2019 года снизилось на 11 551 млн. рублей (-22,1%), в том числе: по налогу на прибыль организаций, за исключением КГН, снижение составило 5 млрд. 260 млн. рублей (-13,7%); по налогу на прибыль организаций КГН снижение – 6 млрд. 292 млн. рублей (-45,3%).

Отклонение поступления налога за 2019 год по сравнению с 2018 годом обусловлено совокупным влиянием следующих факторов: уменьшение налогооблагаемой базы предприятий алмазодобывающей отрасли в связи с сокращением объемов реализации основной продукции и изменения структуры продаж по причине роста спроса на мелкоразмерное сырье; уменьшение налогооблагаемой базы предприятия нефтедобывающей отрасли – участника КГН (ПАО «Сургутнефтегаз») по причине получения внеоперационного убытка в связи с укреплением курса рубля по отношению к доллару США в течение 2019 года; увеличение налогооблагаемой базы предприятий нефтедобывающей отрасли (ООО «ТЮНГ», АО «РНГ»), не являющихся участниками КГН, в связи с ростом объемов добычи и реализации сырой нефти; увеличение налогооблагаемой базы золотодобывающих предприятий в связи с увеличением доходов от реализации золота ввиду роста объемов добычи на 23,4% (на 6,9 тонн) и среднегодовой цены на золото на 13,4%.

Налог на добычу полезных ископаемых в 2019 году поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 21 198 млн. рублей. Исполнение плана составило 104,2%.

Министр проинформировал, что поступление налога на имущество организаций характеризуется положительной динамикой: «Налог на имущество организаций в 2019 году поступил в сумме 16 млрд. 752 млн. рублей или 103% к годовому плану, дополнительные поступления составили 558 млн. рублей».

По налогу на доходы физических лиц поступления в государственный бюджет РС(Я) составили 26 млрд. 647 млн. рублей. Годовые прогнозные показатели исполнены на 104%.

Валерий Жондоров сообщил, что неналоговых доходов в 2019 году поступило 20 млрд. 904 млн. рублей, или 102% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2018 годом поступления неналоговых доходов снизились на 5 млрд. 803 млн. рублей (на 22%).

Он напомнил, что в структуре неналоговых доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) наибольший удельный вес занимают поступления дивидендов акционерных обществ – 70%. В 2019 году в государственный бюджет РС(Я) перечислены дивиденды на общую сумму 14 703 млн. рублей, из них дивиденды АК «АЛРОСА» (ПАО) – 14 638 млн. рублей, при этом в 2018 году поступления составили 20 млрд. 557 млн. рублей.

По информации Министерства финансов Якутии, безвозмездные поступления в государственный бюджет республики составили 87 млрд. 822 млн. рублей, или 102% к годовым назначениям.

Дотации из федерального бюджета поступили в сумме 49 млрд. 686 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом поступление дотаций увеличилось на 1 339 млн. рублей. Республика дополнительно из федерального бюджета получила дотацию за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 564 млн. рублей.

Субсидии по итогам 2019 года поступили в сумме 6 млрд. 946 млн. рублей, субвенции – 5 млрд. 580 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 5 млрд. 880 млн. рублей.

Кроме того, в течение отчетного года в государственный бюджет Якутии перечислены безвозмездные поступления в сумме 12 млрд. 502 млн. рублей – от компании «РусГидро».

«Расходы государственного бюджета составили 221 млрд. 869,6 млн. рублей или 97,6% от уточненной сводной бюджетной росписи, что выше уровня 2018 года на 6,2% или на 12,9 млн. рублей», – отметил министр финансов Якутии Валерий Жондоров.

Он добавил, что госбюджет по итогам 2019 года исполнен с дефицитом в размере 1,9 млрд. рублей, который является «техническим» дефицитом, обусловленным входящим остатком средств на счете бюджета в сумме 9,5 млрд. рублей, сформированным за счет профицита предыдущего года.

Руководитель министерства финансов республики сказал, что в 2019 году продолжена реализация 23 государственных программ Республики Саха (Якутия), направленных на достижение 7 стратегических целей (блоков).

Программные расходы исполнены в сумме 216 млрд. 770,8 млн. рублей или 97,7% от фактических расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

На реализацию национальных проектов предусмотрено 17 млрд. 857,7 млн. рублей. Исполнение на 1 января 2020 года составляет 15 млрд. 139,1 млн. рублей или 84,8%.

«Охват расходов государственного бюджета республики показателями государственных программ составил около 97,7%. В целом расходы на социально-культурную сферу в общем объёме составили 47,5%, которые приходятся на здравоохранение, образование и другие сферы», – подчеркнул Валерий Жондоров.

Уточненный план по сфере «Образование» на 2019 год составил 78 млрд. 79 млн. рублей, исполнение составило 76 млрд 822,7 млн. рублей, или 98,4% от уточненного плана.

По разделу «Здравоохранение» всего исполнение расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 11 099,7 млн. рублей, в том числе расходы инвестиционного характера 725,5 млн. рублей.

В целом, с учетом расходов по разделу «Социальная политика» исполнение по государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» составило 22 603,4 млн. рублей.

Министр уточнил, что кроме средств государственного бюджета на отрасль «Здравоохранение» направляются средства обязательного медицинского страхования.

В 2019 году на исполнение публичных нормативных обязательств направлено 7 млрд. 122,7 млн.рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета РС (Я) – 4 млрд. 443,7 млн.рублей и федеральных средств – 2 млрд. 679 млн.рублей.

Расходы по отрасли транспорт за 2019 год составили 3 млрд 87 млн. руб. против 547,2 млн.руб. 2018 года.

Расходы Дорожного фонда РС (Я) за 2019 год составили 5 млрд. 620,9 млн.руб. против 4 748,0 млн.руб. 2018 года или 118,3%.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году составили 31 млрд. 496,9 млн. рублей против 27 млрд. 448,0 млн. рублей 2018 года или 115%.

На государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 — 2021 годы» за отчетный период направлено 11 млрд. 081,83 млн. рублей или 99,6% от годовых назначений.

Исполнение Инвестиционной программы РС (Я) на 2019 год составило 20 млрд. 588,2 млн. рублей при плане 24 113,2 млн. рублей или 85,4% от годовых назначений, в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 10 874,5 млн. рублей, за счет федеральных средств – 9 359,5 млн. рублей и за счет безвозмездных целевых поступлений от АО «РИК Плюс» – 354,2 млн. рублей.

В 2019 году за счет всех источников введено 46 социальных объектов, в том числе 7 школ на 1 550 мест, 22 детских сада на 2 515 мест, 1 интернат для объекта общего образования, 3 объекта здравоохранения, 1 объект социального обеспечения, 6 объектов культуры, 6 объектов спорта.

Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2019 году исполнен на сумму 241,35 млн. рублей, или 79,8% от уточненного плана 301,92 млн. рублей.

Валерий Жондоров отметил, что по данным годового отчета на 1 января 2020 года из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам перечислены межбюджетные трансферты в общей сумме 78 млрд. 918,1 млн. рублей при плане 79 224,7 млн. рублей или 99,6%, в том числе:

По его словам, в целом увеличение объемов плановых назначений по межбюджетным трансфертам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 3 млрд. 956,3 млн. рублей от аналогичного периода 2018 года.

Уточненный план по источникам финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 год был предусмотрен в сумме 9 млрд. 916,7 млн. рублей. В ходе исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2019 год дефицит составил 1 863,9 млн. рублей.

Он сообщил, что по состоянию на 01.01.2019 года государственный долг Республики Саха (Якутия) составил 49 млрд. 174,6 млн. руб. или сократился на 1 460,8 млн. рублей: «Долговая нагрузка, или отношение объема государственного долга к доходам государственного бюджета без учета безвозмездных поступлений, составила 37,2%».

Валерий Жондоров подчеркнул, что государственный долг является управляемым и сохраняется на безопасном уровне.

Вопрос задал народный депутат Андрей Дорогань.

Парламентарий спросил о мерах, принятых вследствие неисполнения расходной части бюджета, по отношению к исполнителям.

В качестве содокладчика выступил председатель постоянного комитета парламента Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

Далее состоялись выступления народных депутатов Якутии – выступили парламентарии Юрий Григорьев, Михаил Эверстов, Виктор Губарев, Гаврил Парахин, Дмитрий Семенов, Андрей Находкин.

По итогам голосования законопроект принят во втором и окончательном чтении.