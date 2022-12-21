В Якутии принят нормативный правовой акт о внесении дополнений в порядок предоставления единовременных выплат добровольцам, принявшим участие в СВО.

Правительством Якутии 19 декабря 2022 года принят нормативный правовой акт о внесении дополнений в порядок предоставления единовременных выплат добровольцам, которые заключили контракты для выполнения специальных военных задач в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. Выплаты таким гражданам будут производиться на основании сведений, утверждённых военным комиссариатом республики.

Ранее, 6 декабря, в рамках рабочей встречи руководства Минтруда Якутии с руководителем исполкома Общероссийского народного фронта Валерия Лютого и сопредседателя Общероссийского народного фронта Дмитрия Панькова были обсуждены вопросы поддержки участников специальной военной операции. В ходе встречи Валерий Алексеевич сообщил, что в Общероссийский народный фронт поступают отдельные вопросы о предоставлении выплат добровольцам, срок прохождения службы которых составил менее 2-х месяцев. При этом в

установленном Правительством порядке выплаты для добровольцев предусматриваются для прошедших службу в течение 2 месяцев.

Министр труда и социального развития Елена Волкова проинформировала, что данный вопрос по поручению руководства республики уже принят в проработку в целях внесения изменений в нормативный правовой акт, который позволил бы учесть интересы добровольцев, принявших участие меньше двух месяцев по независящим от них причинам. С коллегами из ОНФ договорились о дальнейшем совместном рассмотрении насущных вопросов. При разработке проекта, в первую

очередь, дополнения обсуждались с командиром добровольческой роты республики «Боотур» Александром Колесовым и военным комиссаром Якутии Александром Авдониным, с которыми разработанный проект поддержан.

По итогам совместной работы, во исполнение принятого Правительством решения, военкоматом республики уже оперативно утверждены сведения на 17 граждан, в том числе на Германа Дмитриева, срок службы которых по независящим от них причинам составляет менее 2-х месяцев (от 55 до 60 дней). На основании предоставленных сведений в соответствии с установленным порядком будет произведена выплата единовременной материальной помощи добровольцам из

средств резервного фонда правительства республики.