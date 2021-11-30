Принят госбюджет РС (Я) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

На тридцать первом (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) под председательством Алексея ЕРЕМЕЕВА 30 ноября 2021 года парламентарии в рамках второго чтения утвердили поправки к законопроекту «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИКОЛАЕВ представил проект бюджета, рассматриваемого во втором чтении. Парламентарий проинформировал, что в ходе согласительных комиссий и на расширенном заседании профильного комитета были рассмотрены и согласованы поправки народных депутатов (66) и Правительства Якутии (520).

Основные характеристики проекта государственного бюджета с учетом поправок следующие: объем доходов государственного бюджета прогнозируется в сумме 264 млрд 535,8 млн рублей, в 2023 году – в сумме 259 млрд 773,5 млн рублей, в 2024 году – в сумме 252 млрд 853,3 млн рублей. Прогноз налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 151 млрд 305,9 млн рублей. Безвозмездные поступления планируются в объеме 113 млрд 229,8 млн рублей.

Таким образом, в рамках второго чтения проекта бюджета объем доходной части государственного бюджета РС(Я) на 2022 год был уточнен на 32 млрд 292 млн рублей в сторону увеличения. Из них налоговые и неналоговые доходы увеличены на 13 млрд 007,3 млн рублей, безвозмездные поступления на 19 млрд 284,7 млн. рублей.

Поступление налоговых доходов планируется в сумме 132 млрд 627,2 млн. рублей:

-налог на прибыль организаций в сумме 54 млрд 682 млн. рублей;

-налог на доходы физических лиц в сумме 29 млрд 261,4 млн. рублей;

-налог на добычу полезных ископаемых в сумме 20 млрд 250,3 млн рублей;

-налог на имущество организаций в сумме 18 млрд 742 млн рублей.

Прогноз неналоговых доходов в 2022 году составит 18 млрд 678,8 млн рублей. Основным источником формирования неналоговых доходов остаются поступления дивидендов по акциям, находящимся в собственности Республики Саха (Якутия). Прогноз на 2022 год по дивидендам составляет 14 млрд 404,6 млн. рублей.

Прогноз безвозмездных поступлений на 2022 год принят в соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и составит 113 млрд 229,8 млн. рублей, из них: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности предусматривается в сумме 56 млрд 757,7 млн. рублей; дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда в сумме 2 млрд 626,8 млн. рублей; субсидии из федерального бюджета составят 32 млрд 594,9 млн рублей; сумма субвенций из федерального бюджета составляет 6 млрд 874,9 млн рублей; сумма иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составляет 3 911,7 млн рублей.

Доля расходов государственного бюджета, направляемых на защиту граждан и оказание им социально значимых услуг (социальная политика, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт), составит в 2022 году 49,7% (или 132 млрд 937,8 млн. рублей).

Общий объем расходов государственного бюджета на 2022 год определен на уровне 267 млрд 665,3 млн рублей, на 2023 год — 262 млрд 504,0 млн рублей, на 2024 год — 253 млрд 851,8 млн рублей, в том числе:

— расходы за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 43 млрд 381,5 млн рублей в 2022 году, в общей сумме 38 млрд 628,2 млн рублей в 2023 году и в общей сумме 39 млрд 145,1 млн рублей в 2024 году;

— расходы на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета (инфраструктурные бюджетные кредиты) на сумму 2 млрд 281,1 млн рублей в 2022 году и на сумму 1 млрд 882,0 млн рублей в 2023 году;

— объем Дорожного фонда РС(Я) в сумме 8 млрд 514,1 млн рублей в 2022 году, в сумме 8 млрд 831,1 млн рублей в 2023 году, в сумме 9 млдр 062 млн рублей в 2024 году;

— расходы на счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 10 млрд 142 млн рублей в 2022 году и 20 млрд 092,5 млн рублей в 2023 году.

Дефицит государственного бюджета в 2022 – 2023 годах увеличивается на сумму расходов по реализации инфраструктурных проектов, одобренных решением президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (в общей сумме 4 163,1 млн рублей), в том числе в 2022 году на сумму 2 млрд 281,1 млн рублей и составит 3 млрд 129,6 млн рублей, в 2023 году – на сумму 1 млрд 882,0 млн рублей и составит 2 млрд 730,5 млн рублей.

На реализацию государственной программы РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 — 2024 годы» на 2022 год предусмотрены средства в сумме 12 млрд 496 млн рублей, в том числе 646 млн рублей — субсидии из федерального бюджета. По сравнению с текущим финансовым годом объем расходов увеличен на 485 млн рублей.

В законе учтены средства на дальнейшую реализацию «нового механизма» поддержки сельскохозяйственного производства, планируемого к реализации с 2022 года. Предусмотрены дополнительные средства на стимулирование роста производства мяса крупного рогатого скота, мяса лошадей, производства зерна, картофеля и овощей открытого грунта. Увеличены размеры ставок на голову коровы (для организованных хозяйств) с 35 000 рублей до 45 000 рублей, на голову кобылы с 1 500 рублей до 3 000 рублей, также увеличены ставки на содержание северных домашних оленей с 4 122,6 рублей до 4 995,5 рублей. Заготовка сырого молока запланирована в объеме 62 тысяч тонн.

По инвестиционной программе РС(Я) на 2022 год запланированы средства в размере 42 млрд 647,7 млн рублей, в том числе средства государственного бюджета в размере 16 млрд 648,7 млн рублей, федеральные средства в размере 15 млрд 761,2 млн рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 10 млрд 142 млн. рублей, в том числе на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 10 млрд. 42 млн. рублей, безвозмездные поступления в размере 95,8 млн. рублей.