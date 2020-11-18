Принял участие даже новозеландец

По инициативе Музея и Центра хомуса народов мира в Якутске второй раз состоялся «Хомусный диктант». Как рассказали организаторы, благодаря онлайн формату в этом году удалось существенно увеличить не только количество участников, но и географию мероприятия. Например, в этом году довольно много людей участвовали из Украины, США, Чехии, Италии, Казахстана, Британии, Японии. Кроме того, диктант написал также один житель Новой Зеландии.

Всего в акции участвовали 7160 человек. Для сравнения, в прошлом году тест прошли 1300 участников – в 2019 году «Хомусный диктант» провели в очном формате на 67 площадках по Якутии.

«В этот раз мы планировали провести акцию онлайн и офлайн. Так получилось, что из-за пандемии остался только дистанционный формат. Участникам было предложено ответить на 20 вопросов. Отмечу, что 6 % человек написали диктант на «отлично». В целом, результатами «Хомусного диктанта» мы довольно», – рассказал ученый секретарь Музея и Центра хомуса народов мира Эркин Васильев.